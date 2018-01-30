ESHOT Genel Müdürü Canbek darbedildi

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesinin ulaşım şirketi ESHOT'un genel müdürü Raif Canbek, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce darbedildi.

Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilen Canbek, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, yüzünden ve başından yaralanan Canbek'i hastanede ziyaret etti.

Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı darbeler nedeniyle yüzüne dikiş atılan Canbek'e yapılan saldırıyı kınadı.

Salnur, "Canbek'in hayati tehlikesi bulunmuyor. Kontrol amacıyla bu akşam Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanemizde gözlem altında tutacağız." dedi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(AA)