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ESHOT Genel Müdürü Canbek’e yumruklu saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 23:55 | Son Güncelleme 5 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek, kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısı sonucu yaralandı.

ESHOT Genel Müdürü Canbek’e yumruklu saldırı

Edinilen bilgiye göre, ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek, akşam saatlerindeevine gittiği sırada Karşıyaka ilçesinde kimliği belirsiz bir kişinin yumruklusaldırısına uğradı. Canbek yaralanırken, saldırgan kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan Canbek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıyı duyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Genel Sekreter Buğra Gökçe, Canbek'e geçmiş olsun dileklerini iletti. İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Çankaya da hastaneye gelerek Canbek'in durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Yüzüne dikiş atılan Raif Canbek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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izmir yumruklu saldırı eshot Raif Canbek

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