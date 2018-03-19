Esi bakanlardan Hasan Celal Güzel vefat etti

Eski bakanlardan Denizli’de özel bir hastanede tedavi gören eski bakanlardan Hasan Celal Güzel vefat etti.
Denizli’de bir termal otelde rahatsızlan Hasan Celal Güzel (73), dün Ankara’ya sevk edildi. Güzel akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Güzel’in hayatını kaybettiği açıklandı. (BC-İHS-Y)
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