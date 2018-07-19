Eşi, baldızı ve kayınpederini öldüren sanık için 4 kez müebbet istemi

Antalya'da boşanmak isteyen eşi ile kayınpederi ve baldızını silahla öldüren, kayınvalidesini de yaralayan sanık için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık Tacit Öz, kayınvalidesi Aliye İçoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Tacit Öz'ün eşi Dilem Öz, kayınpederi Mevlüt ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya için, "tasarlayarak kasten öldürme", kayınvalidesi Aliye İçoğlu'na yönelik ise "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Öz, profesyonel atıcı olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediğini, sadece emniyet poligonunda atış çalışması yaptığını söyledi.

Tek hatasının eşinden ayrılmak olduğunu, eşini ve ailesini tehdit etmediğini öne süren Öz, savunma için ek süre verilmesini istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Konyaaltı ilçesi Hurma bölgesinde 2 Haziran 2017'de Tacit Öz (46), boşanmak isteyen eşi Dilem Öz, kayınpederi Mevlüt İçoğlu ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya'yı silahla öldürmüş, kayınvalidesi Aliye İçoğlu'nu ağır yaralamıştı. Olayda yaralanan Tacit Öz, tedavi için gittiği özel hastanede yakalanmıştı.

