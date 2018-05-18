HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail tarafından düzenlenen saldırıda eşini kaybeden Çiğdem Topçuoğlu, "Yenikapı'daki miting Kudüs için değil seçim için yapılıyor" dedi.

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı sonrasındaki protestolarda Filistinlilere saldıran İsrail güçleri, 60'dan fazla kişiyi öldürdü. Olayların devamında Türkiye hükümeti yetkilileri İsrail'i kınayan açıklamalar yaptı ve bugün İstanbul Yenikapı'da bir miting düzenleyeceğini açıkladı.

31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisinde bulunan ve saldırıda şehit olan 10 kişiden biri olan Çetin Topçuoğlu'nun eşi Çiğdem Topçuoğlu, Yenikapı'da düzenlenen mitinge tepki gösterdi.

Topçuoğlu şunları yazdı:

"İsrail ile yapılan anlaşmalar sonlandırılmıyorsa, Mavi Marmara anlaşması iptal edilmiyorsa, İsrail ile olan ticari ilişkiler kesilmiyorsa, Katar’a asker gönderip Kudüs’e asker gönderilmiyorsa, Cuma günü yapılacak miting Kudüs için değil seçim için yapılıyordur."

cigdem topcuoglu


PARTNERHerkesin 'öldü' dediği kız, 4 yıl sonra gözlerini açtıHerkesin 'öldü' dediği kız, 4 yıl sonra gözlerini açtı
Pegasus CEO'su Mehmet Nane'nin babası toprağa verildiPegasus CEO'su Mehmet Nane'nin babası toprağa verildi
Ek fotoğraflar / Liderler miting alanına geldiEk fotoğraflar / Liderler miting alanına geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiğdem topçuoğlu Gazze israil mavi marmara Kudüs yenikapı miting

En Çok Okunan Haberler

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Okuyucu Yorumları 62 yorum
GERÇEKLER GEÇ ORTAYA ÇIKAR ÇIKTIĞI ZAMANDA O GERÇEKLER YAKAR YAKAR VE İNŞAALLAH YALANLA DOLANLA TAKİYYE İLE ÜLKEYİ ABD-USD DOLARINA ENDEKSLEYENLER İSRAİL LE ANTLAŞMALARI İPTAL EDEMEYEN TAKİYYECİLER İNŞAALLAH GEREKLİ DERSİ ALACAK 24 HAZİRAN 2018
Doğru söze ne denebilir ki?
bencede öyle seçim için yapılıyor sanki protestolarimiz israilin cokta umrunda. basta devletimiz israil ile ilisigi kesmiyor ki sokmasana ulkemize israil urunlerini sonra gelip cuma hutbesinde israil mallarini boykot edin der hoca. Sen önce ambargoyu uygula ilişkileri bitir...
hayin valla 155 'i ararın. Bu kadın kürtaj yapıyee
yavas yavas doğruları görmeye başlıyorsunuz inşallah çok geç olmaz.
Embesil Kudüs e asker gondermemizi istiyor.Savaşa sokacak bizi .......
Doğru söylemişsin bacım. İnşallah senin mesajın akepeye oy veren kendini müslüman adleden tüm vatandaşlarımız sizin mesajınızı dikkate almıştır.
çok doğru söylüyor,
kısa ve net..eğer hakikaten kudüs e bişiy yapmaksa niyetiniz seve seve savaşa gideriz. ama toplanıp yuhalamak kendini kandırmaktan başka bişiy değildir. 7 milyonluk israile bişey yapamıyorsanız bütün islam devlet başkanları oradaki vebal boynunuzdadır..
Kocanın kemiklerini sızlattın yazık sana!!! Kimin dolduruşuna geldin?
Senin ALLAHINA kurban,ağzına sağlık.Doğru söze başka ne denebilir ki?
velev ki öyle olsa bilem konu ummettin biriliği senin evladın dün şehit oldu yarında biz oluruz şehit vatan için bu yoldan geri dönen namettir.
Azicik beyni olan anlar ama beyni çalıştıracak bir enerji gerekli,bu enerji ortaya çıkar mı,o da meçhul!
20 milyon dolar lütuf -Ankara Kudüs arasında imzalandı-abluka sürdü-İsrail insanları öldürmeye devam etti-giderken bana mı sordunuz ben seçimde aldığımı aldım.
evet aynen, ondan sonra tasarruf diyorlar
EVET YENİ Mİ ANLADIN. KAYBETTİĞİN YAKINININ KANINI İSRAİLE SATARKEN KAN PARASI ALIRKEN DE TEPKİ GÖSTERDİN Mİ ?
Hadi hayırlısı uyanmaya başlıyorlar
ELLERİNDEN ÖPERİM BACIM
israil vatandaşı türkiyeye vizesiz girebiliyor, filistin vatandaşı giremiyor...güney afrika büyükelçisini israilden çekiyor, türkiye hükümeti çekemiyor!!! tayip de bağırsın dursun...koyunlarına
Nasıl oluyor bu adam gibgi adam her fırsatta İsraile kinini dile getirmiyormu seni kirayanlar ne kadar verdi Yalan haber olma ihtimali %99
doğru söylemiş kadın
dogru söylemiş
Allah rağzı olsun be ablacım senden. Bu kadar satılmış insan varken kalkıp birileri hala doğruları konuşabiliyorsa , bizim de umudumuzu yitirmememiz gerekli.
Aynen seçim için yapılan göstermelik bir miting,akp her fırsatı ganimet olarak değerlendirir..hatta filistindeki katliam olayının zamanlaması bile manidar,akp yi iktidara getirmek isteyen,abd ve diğer dış mihrakların zaman ayarlaması olabilir..akp nin iktidarda olması bölücü mihrahların her zaman işine gelmiştir.en kolay kandırılan siyasi parti,Allah,din,kitap söylemleri ile de bir kesim halkı çok kolay kandırabiliyorlar...söylemleri ile icraatları her zaman ayrı olmuştur..ülkemizde,tarım,hayvancılık başta olmak üzere endüstri,sanayi herşeyi bitirdiler.hak,hukuk,adalet,demokrasi hak getire...
YENİ BİŞEY DEGİLKİ..ONDAN ONCEKİLERDE OYLE İDİ...AMA BASINIZA FELAKET GELİNCE GERCEGİ GÖREBİLDİNİZ MAALESEF..KESKE ONCEDEN GÖREBİLSEYDİNİZ..
Gösteri ne işe yarar adam herkes için yeterli mermi var diyor söze gerek car mi oturup sükunetle yakarma vakti
sana mı kaldı seçimi boykot etmek meşhurmu olmak istiyon
Çiğdem Topçuoğlu hanım efendiyle aynı görüşteyim. Böyle toplantılar doğada olduğu gibi insanlardada sürü psikolojisi oluşturur. Yani bu direkt seçime yatırım.
Helal olsun abla sana biz tam 16 yıl sonra anlabildik bunlar hep sağ gösterip sol vuruyor kimse kimsenin umrunda değil yeterki kendilerinin keyfi bozulmasın Filistin küdüs Suriye İran hepsi aynı ama yeterki bizimkilerin koltukları bozulmasın
Doğruya doğru demek lazım.
Abla doğru diyor da bence aktroller baya bi küfreder..
Bu eleştiri , düşünce özgürlüğü kapsamında makul düzeyde bir eleştiridir.Saygı duyuyoruz.
Eyvah bu kadıncağızada FETÖ yanlısı demek için sabırsızlananlar için gün doğdu. Anında aforoz edeceklerdir.
ne güzel ki bazı şeyleri artık sorgulayabiliyoruz
Aynen Ablam Her Seçim Önü Milletin Manevi Duygularına Yatırım Yapmak Bunların Kanına İşledi Elhamdülillah Geçte Olsa Ben Gördüm.İsrail Mermi'den Anlar Bayrak Yarıya,Konsolosu Bir Ay Tatil Yap Gel,3210 Yaz Boşluk Bırak 10 tl Seninde Filistine Katkın Olsun Demeyle Olmuyor Bu İşler Biraz Düşünün Allah Aşkına Bu Gidişat İyi Değil.
yalan mı?
Yüreğine Sağlık Bacım Aynen Öyle
Doğruya doğru...
helal
Seçimden sonra yine bu terör devletiyle normalleşme adi altinda sarmaş dolaş devam edecek maalesef
Diğer Haberler
Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay’dan 19 Mayıs mesajı

Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay’dan 19 Mayıs mesajı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 19 Mayıs mesajı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki Kudüs Mitingi'nde İslam Dünyası'na seslendi: Sınıfta kaldık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki Kudüs Mitingi'nde İslam Dünyası'na seslendi: Sınıfta kaldık!

ABD'nin Teksas eyaletinde Trump'ın golf kulübü ile bir okula silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Teksas eyaletinde Trump'ın golf kulübü ile bir okula silahlı saldırı düzenlendi

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması!

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.