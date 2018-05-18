Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı sonrasındaki protestolarda Filistinlilere saldıran İsrail güçleri, 60'dan fazla kişiyi öldürdü. Olayların devamında Türkiye hükümeti yetkilileri İsrail'i kınayan açıklamalar yaptı ve bugün İstanbul Yenikapı'da bir miting düzenleyeceğini açıkladı.

31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisinde bulunan ve saldırıda şehit olan 10 kişiden biri olan Çetin Topçuoğlu'nun eşi Çiğdem Topçuoğlu, Yenikapı'da düzenlenen mitinge tepki gösterdi.

Topçuoğlu şunları yazdı:

"İsrail ile yapılan anlaşmalar sonlandırılmıyorsa, Mavi Marmara anlaşması iptal edilmiyorsa, İsrail ile olan ticari ilişkiler kesilmiyorsa, Katar’a asker gönderip Kudüs’e asker gönderilmiyorsa, Cuma günü yapılacak miting Kudüs için değil seçim için yapılıyordur."



