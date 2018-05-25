Eşi ve baldızını öldürme davasında mütalaa açıklandı

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emre Güvener getirildi. Duruşmaya Zerrin Demir’in kardeşi Murat Demir de şikayetçi olarak katıldı. Emre Güvener’in avukatı Abdulmetin Uraçin, müvekkilinin sağlık durumunun git gide kötüleştiğini belirterek, öncelikle bunun değerlendirilmesini talep etti. Avukat Uraçin, olay yerinde bir arbede yaşandığını ve bunun delillerinin yok edilmeye çalışıldığını da öne sürerek müvekkilinin haksız tahrik altında kaldığını, bunun izlerinin silinmeye çalışıldığını düşündüğünü söyledi.

Duruşma savcısı Kadir Nazmi Yelkenci esas hakkındaki mütalaasında, evliliklerinde yaşanan sorunlar nedeniyle maktülün annesinin evine taşındığını belirtti. Sanığın maktül Zerrin Güvener ile görüşmek üzere olay tarihinde bu eve gittiğini belirten savcı, maktül ile sanık arasında tartışma çıktığı, maktüllerden Betül Demir’in salonda bulundukları sırada Emre Güvener’e hitaben "Emre ne demek istiyorsun" diye yüksek sesle bağırdıktan kısa bir süre sonra silah seslerinin duyulduğu, bunun üzerine salona giren anne Melahat Demir’in, çocuklarını ve damadını yerde yatar vaziyette bulduğunu belirtti.

"HAKSIZ TAHRİK KOŞULLARI YOK"

Sanığın yaptığı savunmaların dosyadaki mevcut delillerle desteklenmediğini belirten savcı, bu nedenle savunmasına itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. Haksız tahrik koşullarının da bulunmadığını kaydeden savcı, sanığın eşi Zerrin Güvener’i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis, baldızı Betül Demir’i öldürmek suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanık Güvener hakkında "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Sanık tarafına mütaalaya karşı savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, Emre Güvener’in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

