Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Karakaya'dan idam açıklaması

Yüksekova’da önceki gün, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’yı görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten sonra kendi otomobiliyle dönerken, PKK’lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya, dün Şarkışla İlçe Şehitliği’nde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Hem eşini hem de öpüp koklamaya doyamadığı bebeğinin acısını yaşayan Serkan Karakaya, cenaze töreni ve kayınvalidesinin evinde dua okunmasının ardından bu sabah memleketi Kayseri’ye geldi. Melikgazi ilçesindeki babaevinde taziyeleri kabul eden Serkan Karakaya, DHA’ya açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dün cenaze töreninde dile getirdiği idam cezasıyla ilgili konuşan Serkan Karakaya, ”Ben bunların idamına karşıyım” diyerek sözlerine başladı. "Sakın yanlış anlaşılmasın. İdam bunlara kurtuluş olur, hafif olur" diye konuşmasını sürdüren Karakaya, şöyle dedi:
"Cumhurbaşkanımızla Sivas Şarkışla’da da konuştuk. İdam yasasının getirilmesinin taraftarı değilim. Türk Milleti beni yanlış anlamasın. İdama karşı olma nedenim; idam, o şerefsizlere en basit ve kolay ceza. İdam onlara hafif kalır. 2 dakikada idam sehpasında sallanacaklar, tamam. Ama, benim acım dinmeyecek. Ya da diğer şehit kardeşlerimin ailelerinin acısı dinmeyecek. Onları günahsız insanlar, vatan evlatları nerede şehit olduysa, orada, şehit ailesine teslim edecekler. O zaman daha güzel cezalar olacaktır. Bu nedenle ben idama karşıyım."
'DÖVMEYİ OĞLUM DOĞUNCA YAPTIRMIŞTIM'
Acılı baba, Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, sol kolundaki şehit oğlunun adının yazılı olduğu dövmeyle ilgili de, ”Kolumdaki dövmeyi Uşak’ta çalıştığımda oğlum doğunca yaptırmıştım. O ve sevgili eşim benim hep yüreğimde olacaklar” dedi. Serkan Karakaya, eşi Nurcan’ın doğum gününün 11 Ağustos olduğunu belirterek, ”Olay günü yaş günü için değil, ziyarete gelmişti” diye konuştu.
BABASI İDAMDAN YANA
Taziye çadırında oğlu Serkan Karakaya’yı bir an olsun yalnız bırakmayan inşaat ustası ve şehit torunuyla aynı adı taşıyan Mustafa Karakaya ise idam istediğini belirtti. Mustafa Karakaya, ”Sayın Cumhurbaşkanı bize başsağlığı diledi. ’Onların kanı yerde kalmayacak’ dedi. Herhangi bir talebimiz olmadı. Vatandaşlar cenaze töreninde ’İdam isteriz’ diye slogan attı. Cumhurbaşkanımız da ’Meclis onay verir gönderirse, ben imzayı atarım’ dedi. Şehit yakını olarak, halk olarak idamı istiyoruz” ifadelerini kullandı.
DHA
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