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Eşi ve oğlu şehit olan astsubay: Teröristleri sevindirmeyeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 19:28 | Son Güncelleme

KAYSERİSPOR'un 2018-2019 sezon açılış törenine geçtiğimiz günlerde yaşanan terör olayında eşi Nurcan ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'yı kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya da katıldı.

Eşi ve oğlu şehit olan astsubay: Teröristleri sevindirmeyeceğiz

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR'un 2018-2019 sezon açılış törenine geçtiğimiz günlerde yaşanan terör olayında eşi Nurcan ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'yı kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya da katıldı. Karakaya, ''O köpek sürülerine karşı birlik ve beraberlik zamanı" dedi.
Sarı-kırmızılı kulübün Kadir Has Stadyumu'ndaki sezon açılış törenine babası Mustafa ve kardeşi Hasan Hüseyin'le birlikte gelen Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Başkanımıza ince ve nazik davetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kayserispor'a da ligde başarılar diliyorum. Oğlum Bedirhan Mustafa ve eşim Nurcan'ın yüzü suyu hürmetine ligde iyi bir yerde bitirirler. Başkanım beni aradığında terörün lanetleneceğini söyledi. Taraftarlarla birlikte bağırarak, çağırarak acımızı atlatırız diye etkinliğe katıldık. Başkanıma ilgisinden alakasından dolayı teşekkür ediyorum. Kayserispor böyle bir başkana sahip olduğu için çok şanslı. Vatanımız sağ olsun benim acım hala içimde taze, hiç bir kazamda kurumayacak. O köpek sürülerine karşı birlik ve beraberlik zamanı. Şu an stattan da anlaşıldığı gibi şehidiyle birlikteler. Eşimde bende aynı takımı tutuyordum. Evleneceğim kadının hep benimle aynı takımı tutmasını isterdim öylede oldu. İkimiz de Fenerbahçeliyiz, ikinci takımımız da Kayserispor" diye konuştu.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir de, Karakaya ailesine birlik ve beraberlik adına aralarında olmalarından dolayı teşekkür ederek teröre Kadir Has Stadyumu'ndan en anlamlı cevabın verildiğini söyledi. Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçen sezon yaptığımız gibi bu sezon da muhteşem sezon açılışını beraber yapacağız. Sezon açılışı 2 ay evvelden planlanmıştı. Böyle bir acıyı, böyle bir üzüntüyü yaşayacağımız aklımızda yoktu. Ona göre eğlence programını düzenledik, takımımızı tanıtmayı amaçlamıştık. Fakat 3-4 gün önce o hani saldırıda kızımızı, yavrumuzu kaybettik. Acaba bu geceyi yapsak mı? Yapmasak mı diye tereddüde düştük. Taraftarlarımızla konuştuk. Yapsak mı yapmasak mı diye. Taraftarlarda 'biz orada olacağız siz yapmasanız da gelip terörü lanetleyeceğiz' dediler. Ben bununla yetinmedim acaba şehit ailesinin düşüncesi nedir diye. Serkan astsubayı aradım fikrini sordum eğer istiyorlarsa aile olarak töreni iptal edebileceğimizi söyledim. O da tam bir milli duruş sergileyerek 'hayır böyle bir şey olmasın, terörün istediği zaten bu, biz başımızı öne eğmemeliyiz, terör bizi yıldıramaz, siz programınıza devam edin hatta isterseniz bende katılmak isterim' dedi. Ailece bu gecenin yapılmasını istediler ve herkesten evvel bazen eğleneceğiz, bazen güleceğiz, Kayserispor'u alkışlayacağız ama içimizdeki kin ve nefret, intikam duygusu, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması temennisi hiç eksilmeyecek."

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