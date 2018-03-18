HABER

"Eşimin intikamını çok şükür almışlar, o da orada rahat uyuyacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 16:46 | Son Güncelleme

Afrin'deki Mehmetçik'in kent merkezini ele geçirmesinin ardından gönderdikleri mesajı izleyen şehit Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca duygulu anlar yaşadı

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Tunca, Afrin'deki Mehmetçik'ten gelen mesajla duygulandı.

Afrin'deki askerlerin, kent merkezini ele geçirmesinin ardından gönderdiği video mesajı izleyen şehit Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca, "Eşimin intikamını çok şükür almışlar. O da orada rahat uyuyacak. Bizim de içimiz soğuyacak. Sağ olsunlar." diye konuştu.

Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden arındırmaya yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alınmasının ardından Mehmetçik kent meydanında bir araya gelerek hilal oluşturmuştu.

Burada Mehmetçik tarafından çekilen görüntülerde harekatta görev alan komutan, Mehmetçik'e seslendiği konuşmasında, "Bu zafer öncelikli olarak Çanakkale şehitleri, ardından bu harekatta şehit olmuş 46 personelimize ve ÖSO'dan şehit olmuş personelimize, özelinde Şükrü Ünlü uzman çavuşumuza, Mithat Dunca binbaşıya armağan olsun. Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Hanım, kardeşleri Mustafa ve Metin, Mithat'ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık. Lütfiye hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var, saygılar." ifadelerini kullanmıştı.

Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!
Çiftlik Bank CEO'su 'isyankar rapçi' çıktı!Çiftlik Bank CEO'su 'isyankar rapçi' çıktı!
Bu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecekBu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte Afrin'den son fotoğraflar!

İşte Afrin'den son fotoğraflar!

TSK'dan flaş açıklama!

TSK'dan flaş açıklama!

İranlı milyardere İstanbul'da büyük şok

İranlı milyardere İstanbul'da büyük şok

Suudi Prens hakkında müthiş iddia! Annesini engelliyor...

Suudi Prens hakkında müthiş iddia! Annesini engelliyor...

Kemal Kılıçdaroğlu: Ayrım yapmak bizim inancımızda yoktur!

Kemal Kılıçdaroğlu: Ayrım yapmak bizim inancımızda yoktur!

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.