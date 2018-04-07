Eşinden ayrılan işsiz adam intihar etti

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da, ekonomik nedenlerden dolayı bunalıma giren Nihat Doğan (35), evinin çatısında kendini asarak intihar etti.
Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde oturan Nihat Doğan, iddiaya göre ekonomik sıkıntılarından dolayı girdiği bunalım sonucu evinin çatısında kendini tavana bağladığı ipe asarak intihar etti. Bugün akşam saatlerinde evin çatı katına çıkan komşuları, Nihat Doğan’ın cansız bedeniyle karşılaşınca, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede işsiz olduğu ve kısa süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Nihat Doğan'ın intihar ettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Doğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı
Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın serbest bırakıldı
Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Akşener: Özelleştirilen şeker fabrikalarını üreticilere vereceğiz
El Bab'da büyük patlama
'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Prenses uzaylıya döndü! Görenler tanıyamıyor
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum