HABER

Eşinden ayrılan işsiz adam intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 22:45 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, ekonomik nedenlerden dolayı bunalıma giren Nihat Doğan (35), evinin çatısında kendini asarak intihar etti.

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da, ekonomik nedenlerden dolayı bunalıma giren Nihat Doğan (35), evinin çatısında kendini asarak intihar etti.
Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde oturan Nihat Doğan, iddiaya göre ekonomik sıkıntılarından dolayı girdiği bunalım sonucu evinin çatısında kendini tavana bağladığı ipe asarak intihar etti. Bugün akşam saatlerinde evin çatı katına çıkan komşuları, Nihat Doğan’ın cansız bedeniyle karşılaşınca, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede işsiz olduğu ve kısa süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Nihat Doğan'ın intihar ettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Doğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldiTaksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi
Kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestikKan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik
Tosun'un 'askerlik raporu' ortaya çıktıTosun'un 'askerlik raporu' ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'ya ağır darbe! Ele geçirildi

PKK'ya ağır darbe! Ele geçirildi

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Canan Karatay yine ezber bozdu

Canan Karatay yine ezber bozdu

Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı

Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı

Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

İlber Ortaylı: Bunlar hem cahil, hem de geri zihinli

İlber Ortaylı: Bunlar hem cahil, hem de geri zihinli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.