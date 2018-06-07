Eşinden Başbakan Yıldırım'a: Konuşmaları çok uzun tutma millet sıkılıyor

Kanal D Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in aktardığına göre Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'ın kendisini eleştirdiği noktayı söyledi. Semiha Hanım, Yıldırım'a "Konuşmaları çok fazla uzun tutma millet sıkılıyor.'" diyormuş.

'BAŞ BAŞA YEMEK EN SON NE ZAMAN YEDİNİZ?'

Yıldırım ayrıca "Eşinizle baş başa bir yemek en son ne zaman yediniz?” sorusuna "Ramazan'da henüz daha yemedik” yanıtını verdi.



