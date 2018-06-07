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Eşinden Başbakan Yıldırım'a: Konuşmaları çok uzun tutma millet sıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım Eşi Semiha Yıldırım'ın kendisine, "Eşimin en çok söylediği şey 'Konuşmaları çok fazla uzun tutma millet sıkılıyor." önerisinde bulunduğunu söyledi.

Kanal D Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in aktardığına göre Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'ın kendisini eleştirdiği noktayı söyledi. Semiha Hanım, Yıldırım'a "Konuşmaları çok fazla uzun tutma millet sıkılıyor.'" diyormuş.

'BAŞ BAŞA YEMEK EN SON NE ZAMAN YEDİNİZ?'

Yıldırım ayrıca "Eşinizle baş başa bir yemek en son ne zaman yediniz?” sorusuna "Ramazan'da henüz daha yemedik” yanıtını verdi.

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