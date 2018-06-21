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Eşine şiddet uygulayan işçinin maaşının yarısı eşine ve çocuğuna verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:44 | Son Güncelleme

Eşine şiddet uygulayan işçinin maaşının yarısı eşine ve çocuğuna verilecek

İSTANBUL, (DHA) Eşine şiddet uygulayan işçinin maaşının yarısı eşine ve çocuğuna verilecekEşine şiddet uygulayan işçinin maaşının yarısı eşine ve çocuğuna verilecekEşine şiddet uygulayan işçinin maaşının yarısı eşine ve çocuğuna verilecekEşine şiddet uygulayan işçinin maaşının yarısı eşine ve çocuğuna verilecek

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