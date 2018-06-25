Eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kadına dava

İSTANBUL (AA) - Pendik'te tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında, "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 yıllık evli olan Sedat Filiz ile eşi Betül Filiz'in birlikte Pendik'te ikamet ettikleri anlatıldı.

Sedat Filiz'in uzun süredir uyuşturucu madde alışkanlığı edindiği ve adli sicil kaydına göre bir çok suçtan kaydının bulunduğu aktarılan iddianamede, ayrıca eşine karşı kötü muamelede bulunduğu ve herhangi bir işte çalışmadığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Betül Filiz'in yaşanan sorunlar nedeniyle 8-9 kez kadın sığınma evine gittiği ancak eşinin ısrarları nedeniyle eve geri döndüğü kaydedilerek, Sedat Filiz'in olay tarihinden bir gün önce av tüfeği satın aldığı, olay günü ise akşam saatlerinde yine uyuşturucu madde alarak eşiyle tartıştığı, hakaret ederek ölümle tehdit ettiği bilgisi verildi.

Tartışmanın ardından, Betül Filiz'in uyuyan eşinin arkasında bulunan av tüfeğini alarak Sedat Filiz'e ateş edip ölümüne neden olduğu, her ne kadar Betül Filiz'in tüfeği eline aldığı esnada kazara ateş aldığını söylese de Sedat Filiz'in doğrudan baş bölgesinin hedef alınması, eşiyle arasında yaşanan sorunlar, olaydan önce kendisini ve ailesini tehdit etmesi gibi hususlar nedeniyle eylemin kasten gerçekleştirildiği sonucuna varıldığı vurgulandı.