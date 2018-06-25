Eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kadına dava

İSTANBUL (AA) - Pendik'te tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında, "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 yıllık evli olan Sedat Filiz ile eşi Betül Filiz'in birlikte Pendik'te ikamet ettikleri anlatıldı.
Sedat Filiz'in uzun süredir uyuşturucu madde alışkanlığı edindiği ve adli sicil kaydına göre bir çok suçtan kaydının bulunduğu aktarılan iddianamede, ayrıca eşine karşı kötü muamelede bulunduğu ve herhangi bir işte çalışmadığı kaydedildi.
İddianamede, şüpheli Betül Filiz'in yaşanan sorunlar nedeniyle 8-9 kez kadın sığınma evine gittiği ancak eşinin ısrarları nedeniyle eve geri döndüğü kaydedilerek, Sedat Filiz'in olay tarihinden bir gün önce av tüfeği satın aldığı, olay günü ise akşam saatlerinde yine uyuşturucu madde alarak eşiyle tartıştığı, hakaret ederek ölümle tehdit ettiği bilgisi verildi.
Tartışmanın ardından, Betül Filiz'in uyuyan eşinin arkasında bulunan av tüfeğini alarak Sedat Filiz'e ateş edip ölümüne neden olduğu, her ne kadar Betül Filiz'in tüfeği eline aldığı esnada kazara ateş aldığını söylese de Sedat Filiz'in doğrudan baş bölgesinin hedef alınması, eşiyle arasında yaşanan sorunlar, olaydan önce kendisini ve ailesini tehdit etmesi gibi hususlar nedeniyle eylemin kasten gerçekleştirildiği sonucuna varıldığı vurgulandı.
İddianamede, Sedat Filiz'in uzun süredir eşine yönelik kötü muamelede bulunması hususu dikkate alındığında ise, şüpheli Betül Filiz'in haksız tahrik altında üzerine atılı suçu işlediği belirtilerek, "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Betül Filiz'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
- Olayın geçmişi
Pendik'te, 7 Nisan'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Betül Filiz, çıkarıldığı hakimlikçe eşi kasten öldürme" suçunun vasıf ve mahiyetinin "taksirle öldürme" şeklinde değişme ihtimali olduğu, olayın meşru müdafaa kapsamında kalma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.
Soruşturma savcısının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Betül Filiz, tutuklanmıştı.
AP raportörü Piri: Seçimler adil bir ortamda gerçekleşmedi
Kuzey Kore 500'e yakın Türk askerin naaşını Türkiye'ye iade edecek
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
İşte 24 Haziran seçimlerinin ülke ülke oy oranları
Direk dansı yapacağım diye ağaca yapışınca...
Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)
CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum