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EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜREN SANIĞA 20 YIL HAPİS CEZASI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:10 | Son Güncelleme

Ümit TÜRK / İSTANBUL DHA Kağıthane'de, 13 Mayıs 2016'da 36 yıllık eşi Halide Özpolat'ı evinde başına av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Ali Rıza Özpolat yargılandığı davada, ağır tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ümit TÜRK / İSTANBUL DHA
Kağıthane'de, 13 Mayıs 2016'da 36 yıllık eşi Halide Özpolat'ı evinde başına av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Ali Rıza Özpolat yargılandığı davada, ağır tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

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