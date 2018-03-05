EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜREN SANIĞIN AVUKATI BU KEZ DE HAKİMİ REDDETTİ...

Haber- Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHA Kağıthane'de, 13 Mayıs 2016'da 36 yıllık eşi Halide Özpolat'ı evinde başına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdükten sonra teslim olan Ali Rıza Özpolat'ın yargılandığı davaya devam edildi. Karar çıkması beklenen duruşmada, geçen celse taleplere ilişkin yeterince açıklama yapılmasına izin verilmediğini söyleyerek duruşma salonunu terk eden sanık Ali Rıza Özpolat'ın avukatı Mustafa Özdemir, bu kez de Mahkeme Başkanı Turan Ahmet Taşkaya'yı reddetti. Hakimin reddi talebi nedeniyle duruşma ertelendi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki 17. duruşmaya, tutuklu sanık Ali Rıza Özpolat getirildi. Maktul Halide Özpolat'ın kızı Zekiye Kaya ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukat ve üyeleri de izledi. Duruşmada söz alan Ali Rıza Özpolat'ın avukatı Mustafa Özdemir, "Olayın kadın cinayeti olması dolayısıyla mahkeme başkanı olarak şahsınızın kamuoyu baskısı altında kalarak özellikle kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerimizi reddederek adil ve etkin yargılama, savunma haklarımızın kısıtlanması yolu ile bu haklarımızı kullanmamızı engellediğiniz kanaati bizde oluşmuştur. Bu nedenle tarafınızı reddediyoruz" diyerek Mahkeme Başkanı Turan Ahmet Taşkaya'yı reddetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bunun üzerine karara reddedilen hakimin katılamayacağını, hakimin eksikliği halinde heyet oluşturulamayacağını hatırlatan mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin karara bağlanabilmesi için heyete bir hakim görevlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Duruşma sonrasında adliye önünde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile birlikte basın açıklaması yapan avukat İpek Bozkurt, sanık avukatı tarafından kendilerinin hakime baskı yaptıklarını iddia ettiğini belirterek "Böyle bir itham varsa 'evet biz kadın meclisleri olarak, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak bir kamuoyu bilinci, baskısı yaratmaya çalışıyoruz. Ama bizim her zaman istediğimiz adaletten, yargıdan bağımsız olması, adaletli bir karar vermesi" dedi. Maktulün kızı Zekiye Kaya ise "Bir an önce adaletin tecelli etmesini istiyorum. En ağır cezasını almasını istiyorum. Yeter artık kadınlar ölmesin" dedi.

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-İpek Bozkurt

-Zekiye Kaya

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