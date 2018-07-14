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Eşini balkonda ölü buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 18:29 | Son Güncelleme

Eşini balkonda ölü buldu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişi evinin balkonunda ölü bulundu.

Osmangazi Mahallesi'nde ikamet eden Hatice Bircan, işten eve geldiği sırada eşi Ahmet Bircan'ın balkonda hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi.

Eve gelen 112 acil servis ve polis ekipleri, Bircan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ahmet Bircan'ın cesedi, ilk incelemenin ardından kesip ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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EXS OLAN ADAM Sarıçam

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