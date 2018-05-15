Eşini başına keserle vurarak öldürdüğü iddiası

EDİRNE (AA) - Edirne'de, eşini, başına keserle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Nişancıpaşa Mahallesi'nde oturan İsmail Ö. (81) eşi Kıymet Ö'nün (81) başına henüz bilinmeyen bir nedenle keserle vurdu.
Çığlık sesleri üzerine çevredekiler tarafından eve çağrılan polis, Kıymet Ö'yü yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda, başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlenen Kıymet Ö'nün cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayet zanlısı İsmail Ö. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
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