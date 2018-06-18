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Eşini bıçakladıktan sonra intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

Eşini bıçakladıktan sonra intihar etti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kişi daha sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, apartman görevlisi olarak çalışan Ş.A. (48) merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 71. Sokak'taki evlerinde eşi A.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Ş.A, tartışmanın ardından bazı eşyalarını alarak evden çıkan eşi A.A'yı bıçakladıktan sonra aynı bıçakla intihar etti.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince A.A. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ş.A ise Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen A.A. ve Ş.A. kurtarılamadı.

Çiftin 4 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
2 ölü cinayet Diyarbakır intihar

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