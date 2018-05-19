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Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 11:01 | Son Güncelleme

Bursa'nın Mudanya İlçesi Evciler köyünde dün akşam iftar saatinde babası Hasan, eşi Havva ve çocukları Rümeysa ve Süleyman Sakin'i tabancayla vurarak öldüren Hamza Sakin'in (42) jandarmadaki sorgusu sürüyor. Hamza Sakin'in katliam sırasında kaçmaya çalışan eşi Havva'yı evin önündeki sığındığı sundurmada vurduğu, ardından da bıçağı boynuna saplayıp öldürdüğü belirtildi. Katil zanlısının olayın ardından "Görevimi yaptım, huzuruluyum" dediği öğrenildi.

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

Mudanya ilçesinde yaşayan Hamza Sakin, lise öğrencisi kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman (15) ile birlikte, eşi Havva Sakin'in (38) de birkaç gün önce gittiği Evciler köyündeki babaevine gitti. Psikolojik sorunları nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü belirtilen Hamza Sakin, burada tabancasını çekip, dehşet saçtı. Hamza Sakin, babası Hasan Sakin ile çocukları Rümeysa ve Süleyman'a kurşun yağdırdı. Hamza Sakin, kaçmaya çalışan eşi Havva Sakin'i de sığındığı evin önündeki sundurmada yakalayıp tabancayla vurdu, ardından da bıçağı boğazına sapladı.

İlçe sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Hasan Sakin ile gelini Havva ve torunları Rümeysa ve Süleyman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından 'Görevimi yaptım, huzuruluyum' dediği öne sürülen

Hamza Sakin gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Köyde yaşayan Sakin ailesinin yakınları, Hamza Sakin'in psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü ve çalışmadığını söyledi. Sakin'in eşi Havva Sakin'in ise birkaç gün önce, sebze ihtiyaçlarını karşılamak için köye geldiği belirtildi.

KOLU KIRILAN ANNESİ HASTANEDEYMİŞ

Hamza Sakin'in annesinin ise düşüp kolunu kırdığı için Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi. Hamza Sakin'in yakını, "Allah'tan o da evde yoktu. Yoksa 5 cenaze çıkacaktı" dedi. Hamza Sakin'in jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Mudanya katliam

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