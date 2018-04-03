Eşini darbettiği iddia edilen sanığa 20 yıl hapis istemi

Adana'da eşini keserle darbettiği öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu 63 yaşındaki Fethi Ülez ile eşi Hamide Ülez ve sanığın avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, iddianamede, sanık Ülez'in eşinin boğazına ayağıyla basıp, keserle de kafasına vurarak öldürmeye teşebbüs etmesi yönündeki suçlamayı okuyarak, savunmasını yapmasını istedi.

Hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen Ülez, suçlamayı kabul etmedi. Eşi ile aralarında zaman zaman tartışma yaşandığını belirten Ülez, “Ayağı kayıp yere düştü. Ben vurmadım. Ben de o da birbirimizi seviyoruz” dedi. Mahkeme Başkanı, "Keserle kafasına vurdun mu?" diye sorması sanık Ülez, "Hayır asla vurmadım." diye cevap verdi.

Eşinden şikayetçi olmayan Hamide Ülez de doktora gittiğini, dönüşte eşinin kendisine nereden geldiğini sorduğunu söyledi. Hamide Ülez, "Doktordan geldiğimi söyledim. Gözüm karardı yere düştüm. Nasıl düştüm. Nasıl oldu bilmiyorum. Önce Allah için sonra çocuklarım için şikayetçi değilim." dedi.