Eşini darbettiği iddia edilen sanığa 20 yıl hapis istemi

Adana'da eşini keserle darbettiği öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.
Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu 63 yaşındaki Fethi Ülez ile eşi Hamide Ülez ve sanığın avukatı katıldı.
Mahkeme başkanı, iddianamede, sanık Ülez'in eşinin boğazına ayağıyla basıp, keserle de kafasına vurarak öldürmeye teşebbüs etmesi yönündeki suçlamayı okuyarak, savunmasını yapmasını istedi.
Hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen Ülez, suçlamayı kabul etmedi. Eşi ile aralarında zaman zaman tartışma yaşandığını belirten Ülez, “Ayağı kayıp yere düştü. Ben vurmadım. Ben de o da birbirimizi seviyoruz” dedi. Mahkeme Başkanı, "Keserle kafasına vurdun mu?" diye sorması sanık Ülez, "Hayır asla vurmadım." diye cevap verdi.
Eşinden şikayetçi olmayan Hamide Ülez de doktora gittiğini, dönüşte eşinin kendisine nereden geldiğini sorduğunu söyledi. Hamide Ülez, "Doktordan geldiğimi söyledim. Gözüm karardı yere düştüm. Nasıl düştüm. Nasıl oldu bilmiyorum. Önce Allah için sonra çocuklarım için şikayetçi değilim." dedi.
Mahkeme Başkanı, Ülez’in hastanede polise verdiği ifadesindeki, "Sudan sebepten beni yere yatırdı. Boğazıma ayağı ile bastırdı, kafama keserle vurdu. 40 yıllık eşim. Hep kafasında olumsuz şeyler kurgular, beni bir başkasıyla yaşadığımı düşünürdü" sözlerini hatırlatması üzerine Hamide Ülez, "Hatırlamıyorum. Allah'a bırakmışım." diye cevap verdi.
Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında Fethi Ülez'in "eşini öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Savcının mütalaasına karşı söz hakkı verilen Ülez, "Yere yatırıp keserle vurmadım. Vallahi böyle bir şey olmadı." şeklinde savunma yaptı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı karar için erteledi.
Gülbahçesi Mahallesi’nde oturan 10 çocuk annesi Hamide Ülez, 18 Eylül 2017’de eşi tarafından keserle başına vurularak darbedilmiş, yakınları tarafından hastaneye götürüldüğünde durumun ortaya çıkması üzerine açılan soruşturmada eşi Fethi Ülez tutuklanmıştı.
Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı
Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
‘Erdoğan deli’ diyen Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos’a ülkesinde siyasi partilerden tepki
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Londra'nın zengin çocuklarına tepki yağıyor
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum