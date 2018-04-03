Eşini darbettiği öne sürülen sanığa 39 yıl hapis istemi

Aile İçi Şiddetler Bürosu Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Çiçin ve Kaban hakkında "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla ve birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından iddianame hazırladı.

Babasının evine yerleşip Karslı Mahallesi'nde bir villada temizlik işi yapan eşi 27 yaşındaki Gamze Çiçin'i 12 Şubat'ta iş çıkışı önünü kesip barışmak istememesi üzerine darbettiği iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Murat Çiçin (27) ile ona yardımcı olduğu öne sürülen tutuklu akrabası Bülent Kaban (24) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Adana'da başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenip babasının evine giden karısını barışmaya ikna edemeyince sokakta darbedip öldürme teşebbüsünde bulunduğu öne sürülen kişi ve ona yardımcı olduğu iddia edilen akrabası hakkında dava açıldı.

- Çelme takıp yerde sürüklediği iddiası

Gamze Çiçin, iddianamedeki ifadesinde, eşi ile sürekli tartıştıklarını ve eşinin kendisine şiddet uyguladığını, şiddet nedeniyle olaydan 11 ay önce birlikte yaşadığı evden ayrılıp kendi ailesinin yanında kalmaya başladığını belirtti.

Olay anını anlatan Çiçin, şunları kaydetti:

"Temizlik için gittiğim evden işimi bitirip çıktıktan sonra evime giderken eşim Murat ve Bülent Kaban karşıma çıktı. Murat benimle konuşmak istedi. Kendisiyle muhatap olmamak için yanlarından ayrılmak isterken Murat bana çelme takarak yere düşürdü. Yerdeyken Murat vücudumun çeşitli yerlerine vurdu. Cebinden bıçak çıkartıp bir eli ile boğazımı sıktı, diğer eliyle de bıçağı göstererek 'seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Daha sonra saçımdan tutarak sürükledi. Kendisini görmek istemediğimi söyleyip Bülent'ten yardım istedim. Bülent yardım etmedi. Murat, beni bir bahçeye götürüp orada bekletti. Polisler yardım çığlıklarımı duyarak gelip beni kurtardı."

Hakkında 39 yıla kadar hapis cezası istenen Murat Çiçin ise savunmasında, eşi ile barışmak, eve dönmesi için Bülent ile birlikte eşinin çalıştığı iş yerine gittiklerini belirtti.