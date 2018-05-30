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Eşini döven koca serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 20:10 | Son Güncelleme

Boşanmak isteyen eşini döverken çevredekiler tarafından darp edilen ve eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Mehmet T. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de kendisinden boşanmak isteyen eşini döverken çevredekiler tarafından darp edilen ve eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Mehmet T. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kağıthane'de eşini döverken çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilen Mehmet T. ve eşi Nevin T. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Burada, Nevin T.'nin ifadesi üzerine koca Mehmet T.'ye ''yaralama'' ve ''tehdit'' suçundan gözaltı işlemi yapılarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

Soruşturmaya bakan savcılıkça ifadesi alınan Mehmet T.'nin, "Anlaşmalı boşanma için eşimle birlikte adliyeye gitmiştik. Burada dilekçeye imza atacaktık. Sonrasında eşim beni Kağıthane'ye götürdü. Konuşurken eşim kendi kendine vurmaya başladı. Sırtım dönüktü. Sonra arkamdan uçarak birileri tekme atmaya başladı. Çok kalabalıktılar. Polisler gelip beni ellerinden aldı. Vurmamama rağmen eşimin şikayeti üzerine buraya getirildim." dediği belirtildi.

Mehmet T. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada olay yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise Mehmet T.'nin eşini elindeki dosyayla darp ettiği sonrasında da çevredeki vatandaşların Mehmet T.'ye müdahale ettiği görülüyor.

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