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- EŞİNİ DÖVERKEN DÖVÜLEN KİŞİYE DAHA ÖNCE DE TEDBİR KARARI VERİLMİŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

- Savcılıkta olayı anlattı, "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından serbest bırakıldı.

- Savcılıkta olayı anlattı, "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından serbest bırakıldı.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Kağıthane'de kendisinden boşanmak isteyen eşi Nevin T.'yi döverken çevredekiler tarafından darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıyan Mehmet T.'nin geçtiğimiz ay hakkında "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" uyarınca 1 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.
Karısı Nevin T.'ye sokak ortasında şiddet uygulayınca kendisi de çevredeki vatandaşlar tarafından dövülen Mehmet T. dün akşam saatlerinde polis tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan Mehmet T.'nin, eşiyle boşanmak için adliyeye geldiklerini ancak harç parası çıkışmadığı için geri döndüklerini, muhtarlıktan fakirlik kağıdı almak için yolda giderlerken eşinin telefonda konuştuğu arkadaşına "Boşanıyorum artık" şeklinde konuşması üzerine öfkeye kapılarak elindeki rulo halindeki kağıtlarla eşine vurduğunu, bunun üzerine sokaktaki çok sayıda kişinin de kendisini darp ettiğini söylediği öğrenildi.
Savcılık, Mehmet T.'nin "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından serbest bırakılmasına karar verdi. Öte yandan Mehmet T. hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca, 26 Nisan'da 1 aylık evden uzaklaştırma tedbiri yönünde karar verildiği öğrenildi. Bu son olay üzerine Mehmet T. hakkında yeni bir tedbir kararı verilebileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:
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-Mehmet T.'nin adliyedeki fotoğrafı
-Dünkü olayın görüntüleri

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