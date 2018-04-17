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Eşini 'FETÖ'cüyüm' diye kandıran iş adamına büyük şok

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:07 | Son Güncelleme

İşadamı eşi Hayri Uğur’un, sevgilisiyle evlenebilmek için, “FETÖ’ye himmet verdim. Tutuklanabilirim” diye kandırıp boşandığı kadın hukuk mücadelesine başladı. Hepşen Uğur, eski eşinin ‘dolandırıcılık’, ‘güveni kötüye kullanma’, ‘sebepsiz zenginleşme’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘hileli davranışlarla evlilik birliğini sonlandırma (boşanma)’ suçlarından yargılanmasını istedi.

Eşini 'FETÖ'cüyüm' diye kandıran iş adamına büyük şok

Habertürk’ten Hayati Arıgan’ın haberine göre Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği başkanı, 57 yaşındaki tekstilci Hayri Uğur, eczacı Hepşen Uğur’la 29 yıl önce evlendi. Mersin’de 10 yıl kendi adını taşıyan eczaneyi işleten Hepşen Uğur, evlenmesinin ardından tekstil işine girdi. İki çocukları bulunan çiftin tekstil şirketi kısa sürede büyüdü, 200 milyon lira değerinde mal varlığına ulaştı.

Hayri Uğur son üç yılda dini motiflerle süslenmiş söylemlerde bulunmaya ve eve dini kitaplar götürmeye başladı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Hayri Uğur, arkadaşlarının ‘FETÖ’cü olduğunu, kendisinin de himmet ödediğini, tutuklanma ihtimalinin olduğunu söyleyerek eşi ve iki çocuğunu korkuttu.

Kendisinin örgütten tutuklandığı takdirde tüm mal varlıklarına el konulacağını söyleyen Uğur, iddiaya göre beş yıllık sevgilisiyle rahatça evlenebilmek için hazırladığı senaryoyu devreye soktu. Uğur, arkadaşı Adanalı işadamlarının tutuklandığı yönündeki haberleri sürekli ailesine gösterdi. Ailenin yatırımlarını ABD’ye taşıyacağını belirten Uğur, Hepşen Uğur’a kendi avukatı olan Tarık S.’ye vekalet vermesini sağladı.

Çocuklarını da kağıt üzerinde boşanacakları yönünde ikna eden işadamı, lehine boşanma protokolü düzenledi. 15 Ocak’ta anlaşmalı boşanan Hayri Uğur’un senaryosu tıkır tıkır işledi. Ailesini ABD’nin Orlando şehrine yerleştiren Hayri Uğur, boşanmamış gibi ailesiyle WhattsApp’tan ‘family’ adlı gruptan yazışmalarına devam etti, eşiyle evlilik yıldönümünü bile kutladı.

Dolandırıldığını anlayan Hepşen Uğur, 16 Şubat’ta yargılamanın yenilenmesi için dava açtı. Mahkeme Hayri Uğur’un nüfus kayıtlarına ihtiyati tedbir koydu. Ancak ‘Fetöcüyüm’ senaryosuyla 29 yıllık eşini beş dakikada boşayan Hayri Uğur, 27 Şubat’ta sevgilisiyle evlendi.

Hepşen Uğur İstanbul başsavcılığına başvurarak eski eşi ve Tarık S. hakkında suç duyurusunda bulundu ve cezalandırılmalarını istedi.

Eşinin tüm mal varlığına tedbir konulmasını isteyen Hepşen Uğur, eski eşinin ‘dolandırıcılık’, ‘güveni kötüye kullanma’, ‘sebepsiz zenginleşme’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘hileli davranışlarla evlilik birliğini sonlandırma (boşanma)’ suçlarından yargılanmasını istedi. Hepşen Uğur savcılıktan, kızı ve oğlunun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tanık olarak dinlenmesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hayri Uğu Hepşen Uğur FETÖ

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gel de bu memleketten umut bekle. herkes üç kağıtçı hırsız olmuş. en küçüğünden en büyüğüne 80 milyonluk bir dolandırıcı çetesi olmuş çıkmışız. kimse ben değilim diye düşünmesin. 1 ekmek çalmaya gücü yeten 1 ekmek çalıyor. 200 milyona gücü yeten 200 milyon çalıyor. hastanede postanede elektrik su doğalgaz idaresinde yerde bulduğu numara ile başkasının önüne haksız geçen de hırsızdır.
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