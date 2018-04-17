Eşini 'FETÖ'cüyüm' diye kandıran iş adamına büyük şok

Habertürk’ten Hayati Arıgan’ın haberine göre Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği başkanı, 57 yaşındaki tekstilci Hayri Uğur, eczacı Hepşen Uğur’la 29 yıl önce evlendi. Mersin’de 10 yıl kendi adını taşıyan eczaneyi işleten Hepşen Uğur, evlenmesinin ardından tekstil işine girdi. İki çocukları bulunan çiftin tekstil şirketi kısa sürede büyüdü, 200 milyon lira değerinde mal varlığına ulaştı.

Hayri Uğur son üç yılda dini motiflerle süslenmiş söylemlerde bulunmaya ve eve dini kitaplar götürmeye başladı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Hayri Uğur, arkadaşlarının ‘FETÖ’cü olduğunu, kendisinin de himmet ödediğini, tutuklanma ihtimalinin olduğunu söyleyerek eşi ve iki çocuğunu korkuttu.

Kendisinin örgütten tutuklandığı takdirde tüm mal varlıklarına el konulacağını söyleyen Uğur, iddiaya göre beş yıllık sevgilisiyle rahatça evlenebilmek için hazırladığı senaryoyu devreye soktu. Uğur, arkadaşı Adanalı işadamlarının tutuklandığı yönündeki haberleri sürekli ailesine gösterdi. Ailenin yatırımlarını ABD’ye taşıyacağını belirten Uğur, Hepşen Uğur’a kendi avukatı olan Tarık S.’ye vekalet vermesini sağladı.