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Eşini kabloyla boğduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 20:08 | Son Güncelleme

Kumluca ilçesinde imam nikahlı eşini su ısıtıcısı kablosuyla boğarak öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde imam nikahlı eşini su ısıtıcısı kablosuyla boğarak öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Sarıcasu Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu İbrahim E. (26), jandarmayı arayarak, resmi nikahı olmayan eşi Fatma F'nin elektrik akımına kapıldığını öne sürdü. Eve gelen ekipler, elektrikli ısıtıcı yanında ölmüş halde bulunan Fatma F'nin cesedini Adli Tıp Kuruma kaldırdı.

Yapılan ilk incelemede, Fatma F'nin boğazında kabloyla boğma izi tespit eden ekipler, İbrahim E'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Antalya boğma cinayet İbrahim Elesvad su ısıtısıcı Suriyeli

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