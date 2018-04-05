Eşini öldürdüğü iddia edilen kocaya dava

Maktulün 24 Ekim 2017'de tekrar karakola başvurarak, eşinin kendisine mesaj yoluyla hakaret ve tehditte bulunduğunu, çantasından kredi kartlarını alarak para çektiğini ve çantasında bulunan bir kısım parayı çaldığı şeklinde beyanda bulunup mesajları tutanak altına aldırdığı belirtilen iddianamede, olayın yaşandığı 28 Ekim 2017 günü şöyle anlatıldı:

İddianamede, Selva Sağlam Yılmaz'ın, 15 Ekim 2017'de tekrar karakola başvurduğu, eşinin olay tarihinde kendisini bıçakladığını, kendisine ve kardeşine tehdit mesajları gönderdiğini, avukatı aracılığıyla mahkemeden uzaklaştırma ve tedbir kararı çıkarttığını beyan ettiği aktarıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 38 yaşındaki Emrah Yılmaz'ın, 61 yaşındaki eşi Selva Sağlam Yılmaz'ı 10 Ekim 2017'de evde bulunduğu esnada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı, daha sonra Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü belirtilerek, Selva Sağlam Yılmaz'ın eşinin tehditleri üzerine alınan ilk ifadesinde, aralarında tartışma çıkması nedeniyle eşinin kendisini bıçakladığını ve şikayetçi olmadığını söylediği kaydedildi.

"Selva Sağlam Yılmaz'ın 34 TZ 1719 plakalı aracıyla Merdivenköy Mahallesi Günaydın Sokak'ta seyir halindeyken Emrah Yılmaz'ın ticari taksiden indiği, elinde silahla araca ateş açarak koştuğu, sonra maktulün bulunduğu sol ön cama yaklaşarak ateş etmeye devam ettiği, akabinde olay yerinden hızla kaçtığı, Selva Sağlam Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilmiştir."

İddianamede yer verilen olaydan bir gün sonra Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gözaltına alınan ve tutuklanan Emrah Yılmaz ifadesinde, eşinin bir başka kişiyle ilişkisi olduğunu düşündüğünü, bu nedenle cinnet getirip kendisini bıçakladığını, olaydan bir gün önce de kendisine WhatsApp'tan hakaret ve tehditte bulunduğunu ileri sürdü. Olay günü Mecidiyeköy'den taksiye bindiğini, Göztepe tarafında kiralık daire aradığını, bir sırada eşinin aracıyla önünden geçtiğini görünce taksiye binip takip ettiğini anlatan Yılmaz, trafik sıkışınca araçtan inip eşine 4 el ateş ettiğini, sonra da bir süre Akyazı'da bir arkadaşının evine sığındığını kaydetti. Sanık Yılmaz, arkadaşının zarar görmemesi için ormana saklandığını ve hava soğuk olunca jandarmaya haber verdiğini ifade etti.

İddianame, sanık Emrah Yılmaz'ın "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun hükümlerine aykırı ateşli silah ve mermi taşıma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Emrah Yılmaz'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.