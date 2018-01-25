Eşini öldüren Beyhan Taşocak 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son Güncelleme 11 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 18:15 |11 dakika önce

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) PENDİK'TE boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu yargılanan Beyhan Taşocak, "Eşe karşı kasten öldürme", "Silahla tehdit" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefete" suçlarından 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Beyhan Taşocak ile Murat Taşocak'ın ailesi ve tarafların avukatları katıldı. Söz alan Beyhan Taşocak, 24 Temmuz 2016 tarihinde eşi ve ailesinin saldırısına uğradığını öne sürerek, "Buna ilişkin şikayetimi yaptım ve koruma kararı çıkarmıştım. Ben olay günü de maktulü şikayet etmiştim. Koruma kararı çıkmasına rağmen etkin bir şekilde uygulanıp tedbir kararı icra edilmiyordu.Söz konusu kararlara ilişkin hapis uygulaması olsaydı bunlar yaşanmazdı.Sadece kendimi korumak için silah kullandım, bu aşamaya geleceğini tahayyül bile edemezdim" dedi. Söz alan maktul Murat Taşocak'ın annesi Ayla Tepe, yaşadığı acının tarifsiz olduğunu söyleyerek, "Evladımı kaybettim. Evladımı mahşere kadar hiç görmeyeceğim. Mahkemenin en yüksek kararı bile benim duygularımı hafifletmeyecektir.Heyetin yastığa başını koyduğunda vicdanını sızlatmayacak bir karar vermesini bekliyorum"dedi.

Son sözü sorulan sanık Beyhan Taşocak, "Yüce mahkemeden beraatimi istiyorum" dedi. Karar için kısa bir ara veren mahkeme, Beyhan Taşocak'ı, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, suçun, maktulün sanığa karşı yarattığı şiddetin etkisi altında işlendiğine hükmederek cezayı, 21 yıla, iyi hal indirimi ile de 17 yıl 6 aya düşürdü. Mahkeme heyeti, sanık Beyhan Taşocak'ı , "Yasak nitelikte suç unsuru oluşturan ateşli silah bulundurma ve taşıma" suçundan 1 yıl 3 ay, "Silahla tehdit" suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplam 20 yıl 10 ay hapis cezası alan Beyhan Taşocak'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmaya gelenler, kararın ardından adliyenin önünde basın açıklaması yaptılar. Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer, burada yaptığı açıklamada, Murat Taşocak'a Allahtan rahmet ailesine de başsağlığı dilediğini belirterek, "Her türlü güç ve yetki odakları kullanılarak topluma canavar erkek, canavar baba, yanında mağdur, zulme uğramış olarak gösterilen kadın tanımı ile kadınların içinde erkeğe duyulan öfkenin ne boyutlara vardırıldığı bu cinayetle ayan beyan görülmüştür. Türkiye ve din düşmanı dış mihraklar tarafından desteklenen bazı sivil toplum kuruluşları, susmayı bile şiddet kavramına sokarak kadınlara erkeğe karşı her türlü zulmü yapmak hakkınızdır öğretisi verilmiştir. Bu ve benzeri şekilde aile içi şiddet, dış güçlerce beslenen STK'lar eli ile arttırılmış, Türk milletinin temel yapı taşı ve atomu olan aile patlatılmıştır" dedi.