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Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 15:21 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde 1 hafta önce, boşanmak isteyen 2 çocuk annesi, eşi Zerrin Neşe Ü.'yü (26), 4 kurşunla vurarak öldüren Cüneyt Ü. (28), Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı

İstanbul'da nakliyat firması sahibi olan Cüneyt Ü.'nün boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi Zerrin Neşe Ü., evine terk ederek bir hafta önce Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde yaşayan kayınvalidesi Fatma ve kayınpederi Fevzi Ü.'nün yanına geldi. Eşinin ardından, Cüneyt Ü. de anne ve babasının evine geldi.

BALDIZINI DA ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞ

Çift arasında boşanma davası nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Balkonda süren tartışma sırasında Cüneyt Ü., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp 4 el ateş açarak eşini öldürdü. Cinayetin ardından otomobille kaçan Cüneyt Ü.'nün, baldızını da öldürmeyi planladığı öğrenildi.

YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Güvenlik güçleri, Cüneyt Ü.'nün İstanbul'dan gasp edilen otomobille Edirne otoban gişelerinden çıkış yaptığını belirledi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Uzunköprü ilçesinin Kırcasalih köyü yakınlarında Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilde bulunan katil zanlısı Cüneyt Ü. gözaltına alındı. Yurt dışına kaçmak istediği belirlenen şüpheli, Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

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Kırklareli cinayet kadın cinayeti zerrin neşe

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