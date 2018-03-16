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Eşini öldüren, kayınvalidesini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:22 | Son Güncelleme

Eşini başından vurarak öldürdüğü, kayınvalidesini de yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık Tanju Mutlugüneş'in ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da eşi Fatoş Mutlugüneş'i başından vurarak öldürdüğü, kayınvalidesi Sabiha Bayram'ı da yaraladığı iddia edilen Tanju Mutlugüneş'in yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tanju Mutlugüneş ve avukatı katıldı. Fatoş Mutlugüneş'in annesi müşteki Sabiha Bayram, babası Ali Bayram ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Müşteki avukatı Özcan Karakoç, eşini öldürüp kayınvalidesini yaralayan sanığın intihar girişiminin dikkate alınmamasını isteyerek, hukukçu olarak kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Karakoç, şimdiye kadar haksız tahrik indiriminin arkasına sığınıldığını dile getirerek, "Haksız tahrik için vahim bir olay olmaması gerekir. Sadece takım elbise giymek, pişman olduğunu söylemek yeterli değildir. Ne olur haksız tahrik indirimi uygulanmasın. Silahın niteliği, kayınvalideye olan eylemi öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmelidir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, eşi Fatoş Mutlugüneş ve kayınvalidesi Sabiha Bayram ile geçmişe dayanan bir anlaşmazlık nedeniyle tartışan sanığın, eşini başından ve vücudunun değişik bölgelerinden tabancayla vurduğu, kayınvalidesini de hayati fonksiyonlarını ağır şekilde etkileyerek kırığa neden olacak şekilde yaraladığı belirtti.

Adli Tıp raporuna göre Tanju Mutlugüneş'in ceza-i ehliyetinin tam olduğunu ifade edilen mütalaada, sanığın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesini yönelik "öldürmeye teşebbüs" ile "ateşli silah ve buna ait mermileri satın alma, bulundurma" suçlarından suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Duruşma, esas hakkındaki savunmaların hazırlanması için ertelendi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, zanlı Tanju Mutlugüneş'in 8 Şubat 2017'de Avcılar'da ailevi sorunlar yaşadığı eşi Fatoş Mutlugüneş ve kayınvalidesi Sabiha Bayram ile tartıştığı, tartışma sonrasında şüphelinin yanında taşıdığı tabancayla maktul Fatoş Mutlugüneş'i kafasından ve vücudunun değişik bölgelerinden vurduğu, aynı silahla kayınvalidesini de yaraladığı kaydediliyor.

Tanju Mutlugüneş'in aynı silahla kendisini kafasından vurarak intihara teşebbüs ettiği anlatılan iddianamede, sanığın ''eşi kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''kasten yaralama'' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi Fatoş Mutlugüneş Tanju Mutlugüneş

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