Eşini öldüren kişi hakkında dava

EDİRNE (AA) - Edirne’de eşini keserle vurarak öldüren kişi hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eşi Kıymet Özkan'ın (81) başına keserle vurarak öldüren tutuklu sanık İsmail Özkan (81) hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Özkan'ın emniyetteki ifadelerine yer verildi.

Eşinin yüzüne keserle vurduğunu itiraf eden Özkan'ın "12 yıldır evli olduğum eşimle ağız münakaşası yaptık. Eşimin eşyalarını toplayıp kız kardeşine gitmek istemesine karşı çıktım. Moralim bozuldu, bir anlık sinirle eşimin suratına keser ile vurdum ancak kaç defa vurduğunu hatırlamıyorum." şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

İddianamede, Özkan'ın eşine keserle birçok kez vurmak suretiyle öldürdüğünün anlaşıldığı belirtilerek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine, sanık Özkan'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

