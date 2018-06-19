HABER

Eşini öldüren kişi hakkında dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 23:30 | Son Güncelleme

Edirne’de eşini keserle vurarak öldüren kişi hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

EDİRNE (AA) - Edirne’de eşini keserle vurarak öldüren kişi hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eşi Kıymet Özkan'ın (81) başına keserle vurarak öldüren tutuklu sanık İsmail Özkan (81) hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Özkan'ın emniyetteki ifadelerine yer verildi.

Eşinin yüzüne keserle vurduğunu itiraf eden Özkan'ın "12 yıldır evli olduğum eşimle ağız münakaşası yaptık. Eşimin eşyalarını toplayıp kız kardeşine gitmek istemesine karşı çıktım. Moralim bozuldu, bir anlık sinirle eşimin suratına keser ile vurdum ancak kaç defa vurduğunu hatırlamıyorum." şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

İddianamede, Özkan'ın eşine keserle birçok kez vurmak suretiyle öldürdüğünün anlaşıldığı belirtilerek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine, sanık Özkan'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

PARTNERBu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...Bu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...
Demirtaş'ın çok konuşulan bestesini bu kez de kızları ve eşi çaldı söylediDemirtaş'ın çok konuşulan bestesini bu kez de kızları ve eşi çaldı söyledi
Başbakan Yıldırım: Stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna aykırı (5)Başbakan Yıldırım: Stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna aykırı (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet iddianame keser Sanık yaşlı adam

En Çok Okunan Haberler

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Demirtaş'ın çok konuşulan bestesini bu kez de kızları ve eşi çaldı söyledi

Demirtaş'ın çok konuşulan bestesini bu kez de kızları ve eşi çaldı söyledi

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.