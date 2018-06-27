Eşini öldüren sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde kocasını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "eşini kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Behiye Özmen ile avukatları katıldı.
İddia makamının "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesine ilişkin verdiği mütalaanın ardından söz alan Özmen, evlendiği günden itibaren kocasının şiddetine maruz kaldığını ileri sürerek, olayın isteyerek olmadığını, kocasını öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.
Son sözü sorulan Özmen, "Bu yaşta hiç kimse eşini öldürmek istemez. Kendimi korumak istedim. Olay isteyerek olmadı, çok pişmanım." dedi.
Mahkeme heyeti, "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı Özmen'in cinayeti Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek cezasını 22 yıla indirdi.
Duruşma ve geçmişindeki iyi halini de dikkate aldığı Özmen'e 18 yıl 4 ay hapis cezası veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
- Olay
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2016'nın ekim ayında tartıştığı eşi Süleyman Özmen'in (71) kafasına taşla vurarak öldürdüğü iddia edilen Behiye Özmen (63), gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede Özmen hakkında "eşini kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açmıştı.
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