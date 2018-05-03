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Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

BOŞANMAK isteyen eşi Birgül Çeçen'i 3 Haziran 2017 günü Kasımpaşa'da sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Çeçen hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) BOŞANMAK isteyen eşi Birgül Çeçen'i 3 Haziran 2017 günü Kasımpaşa'da sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Çeçen hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Ali Çeçen'in eşini kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Çeçen getirilirken, öldürülen Birgül Çeçen'in oğlu Hüseyin Çeçen, annesi Mavuş Çoban da duruşmada hazır bulundu. OĞLU TANIK OLARAK DİNLENDİ Duruşmada, tanık olarak dinlenen Ali Çeçen'in oğlu Hüseyin Çeçen, "Olay günü babam rakı almıştı. Eve gelip annemle beraber içtiler. Daha sonra babaannem geldi. Birşeyler söyledi, annem ağladı. Annem ağladıktan sonra babam, ağlamaması için ona itiraz etti. Bir iki tokat vurdu. Daha sonra dışarı çıktı. Dışarı gittikten sonra gece saat 01.00 gibi geldi. Geldiğinde anneme birşeyler almıştı. Annem sürekli sinir krizi geçiriyordu. Bağırıyordu. Daha sonra annem yarı çıplak dışarı gitti. Babam çıplaktı. Bu arada Mustafa gelip kapıyı çaldı. Babama, 'Ne yapıyorsun' dedi. Babam, 'İçeri girme, müsait değilim' dedi. Daha sonra babam tüfeği aldı. İçine mermi doldurdu. Bir el silah sesi duydum. annemin vurulma anında ben odamdaydım. Silah sesine aşağı indim. annem yerde yatıyordu. Babam kaçmıştı. Tartışmanın sebebini bilmiyorum" dedi. SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Nuray Yiğit'in davaya katılma talebi, mahkemece kabul edildi. Daha sonra savcı Naci Kanık, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, olay günü bir tartışmanın devamında sanığın evde bulunan av tüfeği ile dışarı çıktığı, komşusu Mustafa Toprak'ın engellemek istemesine rağmen onu da tehdit ederek eşi Birgül Çeçen'in arkasından gittiği ve ateş ederek ölümüne sebebiyet verdiğini belirtti. Mütalaada, sanığın "Eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve "Tehdit" suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi. ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ Duruşma sonrasında, Kadın Meclisi üyeleri, Birgül Çeçen'in ailesi ile birlikte basın açıklaması yaptı. Birgül Çeçen'in annesi Mavuş Çoban ise "Evlat acısı çekiyorum, yanıyor, tutuşuyorum. Benim yavrum gitti, gülüm gitti, onlardan da gitsin. Daha bir şey diyemiyorum. Adalet yerini bulsun. Benim yavrum karatoprakta yatıyor. Allah onu da benim yavrumdan beter etsin" diyerek gözyaşı döktü. Çoban ailesinin avukatı İpek Bozkurt ise dava hakkında bilgi verdi.

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