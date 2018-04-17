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Eşini öldürmeye çalışan kocaya 18 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

Eşini öldürmeye çalışan kocaya 18 yıl hapis

Adana'da kendisini aldattığını ileri sürdüğü karısını, kafasına keserle vurarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanık 18 yıl hapse çarptırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Fethi Ülez ile öldürmeye çalıştığı öne sürülen eşi Hamide Ülez ve avukatları katıldı.

Sanık Fethi Ülez savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, "Eşimle zaman zaman tartışırdık. Ayağı kayıp yere düştü. Ben vurmadım." dedi.

Hamide Ülez de eşinden şikayetçi olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Ülez'i "Eşini öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza 18 yıla düşürüldü.

10 çocuk babası Fethi Ülez, Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde geçen yıl eylül ayında eşi Hamide Ülez'in boğazına ayağıyla basıp, keserle başına vurduğu karısını ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

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