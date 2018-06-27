HABER

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 10:31 | Son Güncelleme

  Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Büyükçekmece'de eşini öldüren güvenlik görevlisi intihar etti.

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Büyükçekmece'de eşini öldüren güvenlik görevlisi intihar etti.
Dün gece meydana gelen olayda silah seslerine duyan komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Kahraman Öztürk ve Oya Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Görüntü Dökümü:
Çiftin fotoğrafları
-Detaylar

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
Deneme uçuşlarını AA görüntülemiştiDeneme uçuşlarını AA görüntülemişti
YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü müzisyen Metin Kor ibadet için kurduğu kamp yerinde kayboldu!

Ünlü müzisyen Metin Kor ibadet için kurduğu kamp yerinde kayboldu!

KPSS tercih kılavuzu: 2018 KPSS tercih dönemi başladı! (AİS KPSS tercih başvuru ekranı)

KPSS tercih kılavuzu: 2018 KPSS tercih dönemi başladı! (AİS KPSS tercih başvuru ekranı)

YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?

YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?

Kandil operasyonunda son durum! Patlama sesleri sınırdan duyuluyor

Kandil operasyonunda son durum! Patlama sesleri sınırdan duyuluyor

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu

Bodrum'daki saldırının nedeni belli oldu!

Bodrum'daki saldırının nedeni belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.