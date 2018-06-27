EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ (1)

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Büyükçekmece'de eşini öldüren güvenlik görevlisi intihar etti.

Dün gece meydana gelen olayda silah seslerine duyan komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Kahraman Öztürk ve Oya Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

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Çiftin fotoğrafları

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