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Eşini polise teslim etti! Her şeyi itiraf edecek

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 17:04 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Kocaeli’de FETÖ tarafından katalogdan gösterilerek evlendirilen ve daha önce hakkında işlem yapılan teğmen, bu kez eşini emniyete kendi elleri ile teslim etti. Kadın öğretmenin itirafçı olacağı öğrenildi.

Eşini polise teslim etti! Her şeyi itiraf edecek

FETÖ tarafından katalogdan beğendirilip evlendirilen teğmen ve öğretmen eşi itirafçı oldu. Teğmenin daha önce hakkında soruşturma açıldığı ve bu soruşturma kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu gün ise FETÖ’nün katalog üzerinden kendisi ile evlendirdiği öğretmen eşi de FETÖ’nün baskılarından dolayı Kocaeli Emniyet Müdürülüğü’ne gelerek teslim oldu. Teslim olan kişileri emniyetteki sorguları devam ediyor

İHA

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