Eşini polise teslim etti! Her şeyi itiraf edecek

FETÖ tarafından katalogdan beğendirilip evlendirilen teğmen ve öğretmen eşi itirafçı oldu. Teğmenin daha önce hakkında soruşturma açıldığı ve bu soruşturma kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
Bu gün ise FETÖ’nün katalog üzerinden kendisi ile evlendirdiği öğretmen eşi de FETÖ’nün baskılarından dolayı Kocaeli Emniyet Müdürülüğü’ne gelerek teslim oldu. Teslim olan kişileri emniyetteki sorguları devam ediyor
İHA
Son dakika! Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu
FETÖ sanığı eski vali: Arınç ve Faruk Çelik tanık olarak dinlensin
Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek
Sevgilisinden intikam almak için bekaretini satılığa çıkardı
Ankara siyasetinde 2019 hesapları
Canan Karatay'ın grip aşısına yönelik Sağlık Bakanı'ndan yanıt geldi
Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Kebapçıda yakalandılar
AK Parti'den son dakika MHP ile seçim ittifakı açıklaması
Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...
Abdullah Gül’ün sırrı ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum