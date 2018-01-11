Eşini polise teslim etti! Her şeyi itiraf edecek

FETÖ tarafından katalogdan beğendirilip evlendirilen teğmen ve öğretmen eşi itirafçı oldu. Teğmenin daha önce hakkında soruşturma açıldığı ve bu soruşturma kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu gün ise FETÖ’nün katalog üzerinden kendisi ile evlendirdiği öğretmen eşi de FETÖ’nün baskılarından dolayı Kocaeli Emniyet Müdürülüğü’ne gelerek teslim oldu. Teslim olan kişileri emniyetteki sorguları devam ediyor

İHA