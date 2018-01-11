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Eşini polise teslim etti! Katalogdan evlendirilen kadın öğretmen her şeyi itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 17:04 | Son Güncelleme 9 saat önce

Kocaeli’de FETÖ tarafından katalogdan gösterilerek evlendirilen ve daha önce hakkında işlem yapılan teğmen, bu kez öğretmen eşini emniyete kendi elleri ile teslim etti. İtirafçı olan öğretmenin ifadesinde, “Benimle ilgilenen abla, KPSS'ye girmemin ardından beni biriyle tanıştıracağını söyledi” ifadesini kullandığı öğrenildi.

Eşini polise teslim etti! Katalogdan evlendirilen kadın öğretmen her şeyi itiraf etti

FETÖ tarafından katalogdan beğendirilip evlendirilen teğmen M.K. ve öğretmen eşi L.K. itirafçı oldu. Teğmen M.K’nin daha önce hakkında soruşturma açıldığı ve bu soruşturma kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Bugün ise FETÖ’nün katalog üzerinden kendisi ile evlendirdiği öğretmen eşi L.K. de FETÖ’nün baskılarından dolayı Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

"SENİN İÇİN İYİ BİR YER DÜŞÜNÜYORUZ"

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde mahrem ablalar tarafından kendisine eş seçildiğini söyleyen L.K., "Benimle ilgilenen abla, KPSS'ye girmemin ardından beni biriyle tanıştıracağını söyledi. Sınavdan sonra benimle ilgilenen abla, ‘Senin için iyi bir yer düşünüyoruz, Ankara'da ailen de var ama KPSS evine seni götüreceğiz. Bunu kimseye söyleme. Seni bakanlıklardan birisine düşünüyoruz’ dedi bana” şeklinde konuştu.

"MUHTEMELEN ŞU AN BÜROKRATTIR"

FETÖ’nün iletişim uygulaması Bylock üzerinden irtibat kurduklarını söyleyen L.K., “Benimle ilgilenen abla bana, ‘Telefonuna bir program yüklenecek. Buradan ablalar sizi kontrol edecekler. Program, ByLock ama kimseye söylemeyin. Cemaate özel bir program, akıllı telefonu olanlara söyle; onlara da yüklenecek’ dedi. Ben de akıllı telefonlara olanları söyledim, sonra onların da telefonlarına yüklediler. KPSS evinde ODTÜ mezunu biri vardı. Muhtemelen şu anda bürokrattır” diye konuştu.

Eşi üsteğmen M.K. ise ifadesinde "Görüştüğüm abilerden biri kurmaylık sınavında çıkabilecek soruları verebileceklerini kazanamazsam bile yardımcı olacaklarını söyledi. Kazandım" şeklinde konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
itiraf TSK Kocaeli FETÖ

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
O halde tüm cemaatler aynı kategoride değerlendirilmeli...zira her cemaatin gizemi var.. Evlenmesinden bilmem devlete yerleşmesine kadar herseyinde bir gizem var...
@sadmem kuran ve sünnet ışığında amacı sadece allah rızası olan tasavvufi cemaatleri ne yapacaksın dertleri zaten onları ortadan kaldırmak bu yüzden değil mi sahte tarikatler arzımendiler müslüm gündüzler mihirler adnan oktarlar peydah olmadı mı
Demekki bu şerefsiz fetöcüler hâlâ aktif haldeki adamı tehdit ediyorlar baskı yapıyorlar
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