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Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 12:03 | Son Güncelleme

Konya'da, eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle spor salonu sahibi Reşit Aydın’ı öldüren emlakçı Uğur Kart, cezaevinde intihar etti. Reşit Aydın’ın öldüğünü, cezaevine girdikten sonra öğrendiği belirten Kart’ın, psikolojisinin bozulduğu ileri sürüldü

Olay, salı günü saat 20.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahin Ağa Sokak’ta meydana geldi. Emlakçılık yapan, 4 çocuk sahibi Uğur Kart, eşi M.K.’yi 8 yıldır rahatsız ettiğini ileri sürdüğü spor salonu sahibi, evli Reşit Aydın’ın iş yerine gitti. Elinde bıçakla salona giren Kart, yemek yiyen Aydın’ı göğsünden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Salon çalışanı Şefik İyierdem (38) ise Kart’ın bıçağını almaya çalışırken, elinden yaralandı. Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan Reşit Aydın, perşembe günü akşam saatlerinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet anı, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'EŞİMİ RAHATSIZ EDİYORDU'

Uğur Kart, emniyetteki ifadesinde, Reşit Aydın’ı, eşini rahatsız ettiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Kart’ın ”Ben askerdeyken, eşime telefon kartı vermiş. Geldiğimde bunu, annemden duydum. Eşimi rahatsız ediyordu. 8 yıldır sabrediyordum. Bunun yüzünden psikiyatri ilaçlarını kullanmaya başladım. Olay günü Reşit’i aradım ve eşimi rahatsız etmemesini söyledim. O da bana ’Sen bana bir şey yapamazsın’ dedi. Bunun üzerine çok sinirlendim ve evden bıçağı alarak çıktım. İş yerine giderek, bıçakladım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Kart, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Uğur Kart’ın, çarşamba günü, tutuklandıktan sonra konulduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’nin tuvaletinde, sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu.

Reşit Aydın’ın öldüğünü, cezaevine girdikten sonra öğrendiği belirten Kart’ın, psikolojisinin bozulduğu ileri sürüldü.

Uğur Kart’ın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

'HAKKINDAKİ İDDİALAR ASILSIZ'

Reşit Aydın’ın yeğeni Ayhan Bezirgancı ise Uğur Kart tarafından iftira atıldığını ileri sürdü. Reşit Aydın’ın milli boksör olduğunu ve binlerce öğrenci yetiştirdiğini anlatan Bezirgancı, "Acımız çok büyük. Ciğerimiz yandı. Adalet yerini bulacaktır. Hakkındaki iddialar asılsızdır. Şüpheli, kendini kurtarmak için iftira atıyor. Reşit ağabey, evli ve 3 çocuğu var. Bırakın başka bir kadınla ilişki yaşamayı, 5 yıldır spor salonuna bayan öğrenci ve bayan çalışan bile almıyor. Uğur Kart, madem eşinden şüphe ediyor; 8 senedir neden onunla birlikte? Madem 8 senedir neden bekledin? Gelip, konuşsaydın böyle bir şey varsa. Bu işin içinde başka bir iş var. Adalete güveniyoruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Konya cinayet Uğur kart

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