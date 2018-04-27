Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

Olay, salı günü saat 20.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahin Ağa Sokak’ta meydana geldi. Emlakçılık yapan, 4 çocuk sahibi Uğur Kart, eşi M.K.’yi 8 yıldır rahatsız ettiğini ileri sürdüğü spor salonu sahibi, evli Reşit Aydın’ın iş yerine gitti. Elinde bıçakla salona giren Kart, yemek yiyen Aydın’ı göğsünden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Salon çalışanı Şefik İyierdem (38) ise Kart’ın bıçağını almaya çalışırken, elinden yaralandı. Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan Reşit Aydın, perşembe günü akşam saatlerinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet anı, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'EŞİMİ RAHATSIZ EDİYORDU'

Uğur Kart, emniyetteki ifadesinde, Reşit Aydın’ı, eşini rahatsız ettiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Kart’ın ”Ben askerdeyken, eşime telefon kartı vermiş. Geldiğimde bunu, annemden duydum. Eşimi rahatsız ediyordu. 8 yıldır sabrediyordum. Bunun yüzünden psikiyatri ilaçlarını kullanmaya başladım. Olay günü Reşit’i aradım ve eşimi rahatsız etmemesini söyledim. O da bana ’Sen bana bir şey yapamazsın’ dedi. Bunun üzerine çok sinirlendim ve evden bıçağı alarak çıktım. İş yerine giderek, bıçakladım" dediği öğrenildi.