HABER

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 08:09 | Son Güncelleme

İşten eve dönen Suriyeli Mohamad el Abid, karısını sevgilisiyle birlikte yakaladı.Çılgına dönen koca, bıçakla eşi ve sevgilisinin boğazını keserek öldürdü. Olayı ihbar eden katilin ağabeyinin cinayetten haberi olduğu ve kardeşinin kaçtığını zannederek 'erken' ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Olay, önceki akşam Bağcılar Evren Mahallesi Görkem Sokak'ta bulunan bir 5 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, tekstil firmasında işçi olarak çalışan Suriyeli Mohamad el Abid, mesai bitimi evine döndü. 24 yaşındaki eşi Hulud Hemdos'un yanında erkek arkadaşını gören Suriyeli adam cinnet getirdi. Mutfaktan eline bıçağı alan zanlı, 3 çocuk annesi olan karısı Hulud Hemdos'la sevgilisini defalarca bıçaklayarak katletti.

5b6a75475379fe0148ebbaa2

Ardından üzerindeki kıyafetleri değiştirerek kayıplara karışan zanlı, kendisine yardım eden 6 akrabasıyla Suriye'ye kaçmak için bindiği otobüste yakalandı. Ayrıca olayı ihbar eden katilin ağabeyinin cinayetten haberi olduğu, kardeşini kaçtı zannederek erken ihbarda bulunduğu öğrenildi.

PARTNERDireksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!Direksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!
Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme tarihini Çalışma Bakanı açıkladı!Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme tarihini Çalışma Bakanı açıkladı!
Katil koç!Katil koç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar yasak aşk cinayet

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe turu zora soktu

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
şuraya bak çocuğunu öldüresiye döven arap karısı sevgilisiyle zina yapar arap onları öldüren koca arap ülkede ne huzur kalmış behhh helal olsun iğrenç iğrenç insanları doldurdunuz ülkeye... birde halkının hakkını yediriyorsunuz bu çöplüklere..
sevgili suriyeli mi türk mü bu nasıl haber kardeşim
eski haberi yeni gibi vermeyin
Diğer Haberler
Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme tarihini Çalışma Bakanı açıkladı!

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme tarihini Çalışma Bakanı açıkladı!

Katil koç!

Katil koç!

Esrarengiz olay! Eşini odaya kilitledikten sonra öldü

Esrarengiz olay! Eşini odaya kilitledikten sonra öldü

Günlük burç yorumları: 8 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 8 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.