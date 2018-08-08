Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Olay, önceki akşam Bağcılar Evren Mahallesi Görkem Sokak'ta bulunan bir 5 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, tekstil firmasında işçi olarak çalışan Suriyeli Mohamad el Abid, mesai bitimi evine döndü. 24 yaşındaki eşi Hulud Hemdos'un yanında erkek arkadaşını gören Suriyeli adam cinnet getirdi. Mutfaktan eline bıçağı alan zanlı, 3 çocuk annesi olan karısı Hulud Hemdos'la sevgilisini defalarca bıçaklayarak katletti.

Ardından üzerindeki kıyafetleri değiştirerek kayıplara karışan zanlı, kendisine yardım eden 6 akrabasıyla Suriye'ye kaçmak için bindiği otobüste yakalandı. Ayrıca olayı ihbar eden katilin ağabeyinin cinayetten haberi olduğu, kardeşini kaçtı zannederek erken ihbarda bulunduğu öğrenildi.



