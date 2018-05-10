Eşini Silahla Yaralayan Kişiye 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Verildi

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA Eşi Ayşegül Demir'i silahla yaraladığı gerekçesi ile tutuklu yargılanan Ömer Demir, "Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ömer Demir ve avukatları ile mağdur eşi Ayşegül Demir'in avukatları katıldı. SANIK YARALAMADAN HÜKÜM KURULMASINI İSTEDİ Esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmasını yapan Ömer Demir, eşini öldürmek gibi bir kastı olmadığını savundu. Demir, "Anlık gelişen bir olaydı. Ben eşimi kendim ambulansa koydum ve hastaneye gönderdim. Daha sonra da kendim karakola gittim, yaralamadan hüküm kurulsun" dedi. Sanığın avukatı Aykut Kaya da, müvekkili ile mağdur eşi arasında 1 metreden daha yakın bir mesafe bulunduğunu belirterek, "Öldürmek isteseydi zaten bu mesafeden rahatlıkla öldürebilirdi. Yaralama kastıyla hareket ediyor. Acı çekmesini istiyor, bu nedenle belden aşağısına ateş ediyor. Eylem yaralama niteliğindedir" dedi. 16 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI Kararını açıklayan mahkeme, sanığı, "Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırdı. Mahkeme, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı gerekçesi ile sanığı, alt sınırdan uzaklaşarak 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

