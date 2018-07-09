Eşini son yolcuğuna uğurladı

EDİRNE (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarındaki tren kazasında yaşamını yitirenlerin cenazeleri toprağa veriliyor.

Kazada hayatını kaybeden Melek Tuna'nın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine getirildi.

Tuna'nın naaşı, Demirtaş Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı.

Tuna'nın, kazadan yaralı kurtulan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastaneden gelerek cenazeye katılan eşi Ekrem Tuna ve yakınları taziyeleri kabul etti. Ayakta zorlukla durabilen Ekrem Tuna'yı yakınları teselli etti.

Tuna'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Uzunköprü Kaymakamı Kemal Yıldız, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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- "Melek oldu gitti"

Çerkezköy'de yaşayan Tuna ailesinin günübirlik Uzunköprü'ye gittiği öğrenildi.

Dönüşte meydana gelen kazada Melek Tuna hayatını kaybederken, eşi Ekrem Tuna yaralanmıştı.

Tedavi gördüğü Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ekrem Tuna, "Tren giderken takırtı sesleri geldi. Eşim, 'Ekrem ne oluyor, ölüyoruz' dedi. Daha sonra vagon 4-5 kere takla attı. Eşim, vagonun altında kaldı, iç kanamadan öldü. Ailem öldü, melek oldu gitti. Yalnız kaldım, keşke ben de ölseydim, gitseydim." diye kazayı anlatmıştı.

Bu arada kazada yaşamını yitiren 5 yaşındaki Ömer Alperen Can da Meriç ilçesine bağlı Paşayenice köyünde toprağa verildi.

