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Eşini uyutup hamile bırakmıştı! O iddialara cevap geldi!

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 10:12 | Son Güncelleme

Çocuk istemeyen eşinin gazozuna ilaç atıp hamile bıraktığı öne sürülen ve 18 yıl hapsi istenen E.K. iddiayı reddetti: “Aldatıyordu, ayrılma kararı aldım. Para istediler, vermeyince baldızıma sarkıntılıkla suçladılar 3.5 ay hapis yattım. Hamile olduğunu çıkınca öğrendim. Bebeği reddedip yine para istedi”

Eşini uyutup hamile bırakmıştı! O iddialara cevap geldi!

Trabzon'da özel bir şirkette teknisyen olarak çalışan 35 yaşındaki E.K. ile 28 yaşındaki H.K., 2 yıl önce evlendi. H.K., kocasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojik tedavi görmeye başladı. Bu sırada E.K. baba olmak istedi, eşi ise doktora danışıp “Hayır” dedi.

İddiaya göre bunun üzerine plan yapan E.K., gazozuna ilaç attığı eşiyle ilişkiye girdi. Hamilekalan H.K., “Tecavüze uğradım” diyerek suç duyurusunda bulundu, boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken, daha önce baldızına sarkıntılıktan 4 yıl ceza alan E.K. için ‘eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 10.5 yıldan 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Çocuk istemeyen eşini uyutup hamile bıraktı!

‘BENİ ALDATTI’

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; genç kadının “Gazozuma ilaç atıp beni hamile bıraktı” iddiasına ilişkin “Ben öyle bir şey yapmadım” diyen E.K., ‘Baldızına sarkıntılık’ davasının da komplo olduğunu öne sürdü. Eşinin kendisini aldattığını öne süren E.K. şöyle devam etti: “Eşim ikinci evliliğini benimle yaptı. 2 yıl mutluyduk. Sonra Facebook konuşmaları yakaladım. Kişiyi tespit ettim. Ama sineye çektim. Sonrasında bu konuşmalar artınca boşanma kararı aldım. Ailesi benden 50 bin lira istedi. Vermeyince baldızıma sarkıntılıkla suçladılar. 3.5 ay cezaevinde yatmama neden oldular.”

‘BÜYÜK VİCDANSIZLIK’

Cezaevinden çıktıktan sonra eşinin hamile olduğunu öğrendiğini belirten E.K., şöyle devam etti:

“Çocuğum doğunca hastaneye bırakıp kaçtı. Hemşireler eşimin dilekçe verdiğini, çocuğu istemediğini söyledi. Avukat aracılığıyla benden 70 bin lira istedi ve çocuğu bana bıraktığı haberini gönderdi. Önce DNA testi yaptırdım. Benim çocuğum olduğu tespit edilince onunla yaşamaya başladım. Doğum sonrasında oğlum hasta oldu, 20 gün hastanelerde kaldım. Bir gün aramadı. Çocuğuna süt vermedi. Benden para alamadığı için gidip tecavüzle suçladı. Benden önce de psikolojik tedavi görüyordu. Böyle bir iftira atması büyük bir vicdansızlık. Çocuğuma artık babaannesi bakıyor.”

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Anahtar Kelimeler:
ilaç Trabzon cinsel saldırı gazoz

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yeter su pozitif ayrimcilik 2 kadinin sahitligi neden tek geciyormus islamda anladim cunku seytan gibiler. adalet onunde herkes esit olsun
bu nasıl adalet eğer bir kıza tecavüz etseydi kesin serbest bırakılırdı. karısıyla yatmış 18 yıl hapis ilginç
BOZUK KADINLARLAR COK AMAN DIKKAT ETKEKLER BOYLELERI BELLI OLUYOR ZATENN
Evlenmekten korkar oldumm :(
ikinci evlilikler yürümesi çok zor oluyor. geçmiş evliliğinin ahı muhakak seni buluyor..
Sapkın davranışlı aile yapısı bunlar. Toplumda bu tiplerle algı yaratılıyor. Aile bağları sabote ediliyor.
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