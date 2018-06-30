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EŞİNİ VE BALDIZINI ÖLDÜREN MÜZİSYENE MÜEBBET HAPİS CEZASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

  Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA Kağıthane'de 14 Eylül 2017'de eşi Zerrin Demir Güvener ve baldızı Betül Demir'i vurduktan sonra intihara kalkıştığı iddiasıyla yargılanan müzisyen Emre Güvener hakkındaki dava karara bağlandı.

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA
Kağıthane'de 14 Eylül 2017'de eşi Zerrin Demir Güvener ve baldızı Betül Demir'i vurduktan sonra intihara kalkıştığı iddiasıyla yargılanan müzisyen Emre Güvener hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, takdiri indirim uygulayarak sanık Emre Güvener'e eşini öldürmekten müebbet hapis, baldızını öldürmekten ise 25 yıl hapis cezası verdi. Üye hakim oy çokluğuyla alınan karara muhalefet şerhi düştü.
İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Emre Güvener getirildi. Sanık avukatları, olayda araştırılması gereken hususlar olduğunu belirterek ve sanığın sağlık durumu nedeniyle cezanın infazının ertelenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, iki talebi de reddetti.

BERAATİNİ TALEP ETTİ
Sanık Emre Güvener ise son savunmasında, "Ben işlediğim iddia edilen suçları işleyip işlemediğimi hatırlamıyorum" dedi. Güvener, lokantada çalıştığı ve üzerimde yüklü miktarda para bulundurduğu için yanımda tabanca taşıdığını, bu nedenle eve tabancalı gittiğini öne sürdü. Güvener, "Olay günü eşimin yanına mahkeme kağıdını vermek için gittim. Başka bir amacım yoktu. Ben bu suçu işlemişsem herkesten özür dilerim. Ancak dediğim gibi olayı hatırlamıyorum. Eğer gerçekten bu suçu işlemişsem çok pişmanım. Benim tahminim orada başka türlü olaylar olmuş olabilir. Kayınbiraderimin olay günü salona bile girmeden evden kaçmasına anlam veremiyorum. Benim sağlık durumum cezaevi şartlarına uygun değildir. Kurşunun çıktığı yerden sürekli sıvı kaybı yaşamaktayım. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ederim" dedi.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI
Mahkeme heyeti, sanık Emre Güvener hakkında eşi Zerrin Demir Güvener'i kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiyse de geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alarak cezayı müebbet hapis cezasına indirdi. Sanığa, baldızı Betül Demir'i kasten öldürmek suçundan da önce müebbet hapis cezası veren heyet, yine indirim uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti. Sanığa "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis ve bin TL adli para cezası verildi. Oy çoğunluğuyla alınan karara üye hakim Enver Üstün muhalefet şerhi düştü. Üye hakim Üstün, "sanığın suç işlemeye yatkın kişiliği ve olayda iki kişinin öldürülmüş olması nedeniyle" takdiri indirim hallerini düzenleyen TCK 62. maddesinin uygulanmasına karşı olduğunu bildirdi.

Görüntü dökümü:
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(ARŞİV)
-Olay yeri
-Mahalleli ile röp
-Evin görüntüsü
-Polisler
-Genel ve detaylar

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