Eşini ve çocuğunu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, hamile eşini ve kızını bıçakla öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden sanık, 24 yıl ile müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık Bilal Kupal, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, hayatını kaybeden Suriye Kupal'ın babası Bekir İlgaz ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanığın son sözünün alınmasının ardından hakim, "Kupal’a eşi Suriye için tahrik indirimi uygulayarak 24 yıl, kızı Ayşe için ise ağırlaştırılmış müebbet cezası" verildiğini açıkladı.

- Olay

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 21 Şubat'ta Bilal Kupal, eşi Suriye ve kızı Ayşe Kupal'ı bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunmuştu.

Ailenin 4 yaşındaki kızları Irmak Kupal da 14 Ekim 2016'da kaybolmuş, katil zanlısı Himmet Aktürk, küçük kızı öldürdüğünü katıldığı televizyon programı sonrası itiraf etmişti.

Irmak'ın cesedi, Ilıca Mahallesi Sarıkız mevkisinde toprağa gömülü olarak bulunmuştu.