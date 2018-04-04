Eşini ve çocuğunu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, hamile eşini ve kızını bıçakla öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden sanık, 24 yıl ile müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık Bilal Kupal, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada, hayatını kaybeden Suriye Kupal'ın babası Bekir İlgaz ile taraf avukatları hazır bulundu.
Sanığın son sözünün alınmasının ardından hakim, "Kupal’a eşi Suriye için tahrik indirimi uygulayarak 24 yıl, kızı Ayşe için ise ağırlaştırılmış müebbet cezası" verildiğini açıkladı.
- Olay
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 21 Şubat'ta Bilal Kupal, eşi Suriye ve kızı Ayşe Kupal'ı bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunmuştu.
Ailenin 4 yaşındaki kızları Irmak Kupal da 14 Ekim 2016'da kaybolmuş, katil zanlısı Himmet Aktürk, küçük kızı öldürdüğünü katıldığı televizyon programı sonrası itiraf etmişti.
Irmak'ın cesedi, Ilıca Mahallesi Sarıkız mevkisinde toprağa gömülü olarak bulunmuştu.
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...
Emekliye ayrılan vali böyle veda etti
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum