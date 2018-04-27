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EŞİNİ VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 15:16 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Ümraniye'de bir kişi eşini vurduktan sonra intihar etti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Ümraniye'de bir kişi eşini vurduktan sonra intihar etti. Ağır yarlanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Ambulans ve polis ekipleri
-Röportaj

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