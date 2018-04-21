Eşini yakarak öldüren Iraklı ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor

Kendisini aldattığını düşündüğü karısını benzin döküp yakarak öldüren Iraklı sanık Muhammed İbrahim Musa Abbo hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Muhammed İbrahim Musa Abbo ile avukatı hazır bulundu. Türkçe bilmeyen sanık için salona tercüman getirildi.

Üzerine atılı suçu kabul etmeyen Abbo, "Eşimi öldürmedim. Öldürecek olsam Irak'ta öldürürdüm, orada hükümet yok. Hayatımda bir tavuk bile incitmedim." ifadeleriyle kendini savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Eşi kasten öldürmeden dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki bilgilere göre, olay, 8 Ağustos 2017'de Yenimahalle Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Irak vatandaşı Muhammed İbrahim Musa Abbo (39), eşi Nacat Muhammed Ali Omar Krut (36) ve çocuklarıyla Türkiye'ye yerleşti.

Daha sonra Ankara'ya göç eden karı koca arasında "aldatma" şüphesiyle tartışma başladı. Aldatıldığını düşünen sanık ile karısı arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine sanık, önceden satın aldığı benzini karısının üzerine dökerek ateşe verdi.