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Eşini yakarak öldüren Iraklı ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

Kendisini aldattığını düşündüğü karısını benzin döküp yakarak öldüren Iraklı sanık hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı

Kendisini aldattığını düşündüğü karısını benzin döküp yakarak öldüren Iraklı sanık Muhammed İbrahim Musa Abbo hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Muhammed İbrahim Musa Abbo ile avukatı hazır bulundu. Türkçe bilmeyen sanık için salona tercüman getirildi.

Üzerine atılı suçu kabul etmeyen Abbo, "Eşimi öldürmedim. Öldürecek olsam Irak'ta öldürürdüm, orada hükümet yok. Hayatımda bir tavuk bile incitmedim." ifadeleriyle kendini savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Eşi kasten öldürmeden dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki bilgilere göre, olay, 8 Ağustos 2017'de Yenimahalle Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Irak vatandaşı Muhammed İbrahim Musa Abbo (39), eşi Nacat Muhammed Ali Omar Krut (36) ve çocuklarıyla Türkiye'ye yerleşti.

Daha sonra Ankara'ya göç eden karı koca arasında "aldatma" şüphesiyle tartışma başladı. Aldatıldığını düşünen sanık ile karısı arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine sanık, önceden satın aldığı benzini karısının üzerine dökerek ateşe verdi.

Yanan kadının bağrışmaları üzerine balkona çıkan Erdal K, yan binadan gelen dumanları görünce aşağıya indi. Binanın arka kapısından içeriye giren Erdal K, Krut'u dışarıya çıkardı ve sağlık ekipleriyle polisi aradı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bir müddet burada tedavi gören kadın, daha sonra İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Krut, müdahalelere rağmen 22 Ağustos 2017'de hayatını kaybetti.

Tutuklanan Abbo hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığınca "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

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