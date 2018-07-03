Eşini yaralayan kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, karısını bıçakla yaralayan koca tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, A.P. (47) ile eşi B.P. (41) arasında, Gülbahçe Mahallesi Karaburun Caddesi'ndeki evlerinde kahvaltı sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından A.P'nin fırlattığı bıçak eşinin boğazına saplandı.
Kendi imkanlarıyla Urla Devlet Hastanesine giden B.P, ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alının A.P, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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