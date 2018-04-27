Eşini yaralayıp intihar ettiği iddiası

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de iş yerinde silahla vurulan kadın ağır yaralanırken, eşi hayatını kaybetti. Eşini yaralayan kocanın aynı silahla intihar ettiği öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tepeüstü Mahallesi Yeni İstanbul Çarşısı B Blok 4. kattaki temizlik şirketinden silah sesleri geldi.

Bunun üzerine iş yerine giren çevre sakinleri, Özcan Yıldız ve eşi Dilek Yıldız'ı kanlar içerisinde buldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Dilek Yıldız'ı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, Özcan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Özcan Yıldız'ın eşini yaraladıktan sonra intihar ettiği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

