Eşinin arabasına bomba koydu! İşte cezası

Sezai Özgür, hakkında Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekiplerinin mahkemeye sunduğu raporda, bombanın gerçek dinamitle hazırlandığı, ancak ateşleme düzeneğinin bulunmadığı, herhangi bir statik elektrik halinde ise bombanın patlayabileceği yönünde görüş bildirildi. Sezai Özgür, daha önceki duruşmada düzeneği internet ortamından araştırdıktan sonra çocuklarının oyuncaklarını da kullanarak yaptığını ve korkutmak amaçlı eşinin aracının altına koyduğunu söylemişti.

Bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Sezai Özgür ve iki tarafın avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti Sezai Özgür'ü 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatine karar verirken 'silahla tehdit' suçundan 4 yıl, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sezai Özgür'ün avukat Eray Oruç, mahkeme sonrası yaptığı açıklamada, "Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müvekkilim yargılanıyordu. Bomba raporu ve bomba uzmanının beyanları doğrultusunda bombanın sadece statik elektrikle patlayabilecek bir bomba olduğunu uzaktan kumanda veya zaman ayarlı bir bomba olmadığını, ancak bir insanın dokunması vasıtası ile patlayabileceğini öne sürdü. Dosya içinde müvekkilin bombanın statik elektrikle patlayabileceğini bildiğine dair tek bir delil mevcut olmadığı için ve bomba üzerindeki bağlantıların tamamen işlevsiz olduğu için müvekkilin suçun manevi unsuru oluşmadığından nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan beraat etmiştir. Diğer yandan bu bir bomba kullanıldığı için silah unsuru sayılmış olup mahkeme tarafından silahla tehdit suçundan ve patlayıcı madde kullanmak suçlarından cezalandırılmıştır" dedi. (DHA)



