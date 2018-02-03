Eşinin aracına bomba düzeneği koymuştu! Mahkemedeki savunması 'Pes artık' dedirtti

Geçen 18 Temmuz'da meydana gelen olayda, bir fabrikada çalışan Sezai Ö., boşanma davası açan 1 çoçuk annesi eşi Yeliz Ö.'nün otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdi. Ereğli'de bir fabrikada çalışan Yeliz Ö. iş çıkışı evine gitmek için otomobiline bindi. Yeliz Ö.'nün aracının altından sarkan kabloları fark eden görevliler, otomobili durdurdu. Yeliz Ö. ve görevliler, aracın altındaki bomba düzeneğini görünce uzaklaşarak polise haber verdi. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından bomba imha uzmanı düzeneği fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi.

SAHTE SANILDI AMA GERÇEK ÇIKTI

Polis tarafından incelenen bomba düzeneği, üzerindeki oyuncak malzemeler nedeniyle ilk başta sahte sanıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekipleri incelemede, bombanın gerçek dinamitle hazırlandığı, ateşleme düzeneğinin bulunmadığı ancak herhangi bir statik elektrik halinde bombanın patlayabileceği yönünde rapor tuttu. Polis tarafından gözaltına alından Sezai Ö., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.