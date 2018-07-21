Eşinin bulunması için şehit oğlunun mezarında dua ediyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 170 gündür eşi kayıp olan Yaşariye Hırçın, çocukları ve yakınlarıyla şehit oğlunun mezarı başında eşinin bulunması için dua ediyor.

İlçeye bağlı Alacabük köyünde yaşayan 66 yaşındaki Yaşariye Hırçın, 1997'de Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan oğlu Cafer Hırçın'ın ardından bu kez kayıp eşi için gözyaşı döküyor.

Yaşariye Hırçın, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğünden emekli olan eşi İsmail Hırçın (68) ile Bolu'nun Yeniçağa ilçesine kızları ve torunlarını görmek için gitti.

İsmail Hırçın'dan, kızının evinden ayrılmasının ardından bir daha haber alınamadı. Bolu'da ve Zonguldak'ta AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmalarından da sonuç alınamadı.

Yaklaşık 170 gündür eşinden haber alamayan Yaşariye Hırçın, şehit olduğunun mezarı başında yaşamından endişe ettiği kocasının bulunması için dua ediyor.

Yaşariye Hırçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin evden ayrılmasının ardından bir daha kendisinden haber alamadığını belirterek, "Eşimle 1 Şubat sabahında beraber kahvaltı yaptık, yemeğini yedi ve evden, 'Pazara gidiyorum, öğlene kadar geleceğim' diye çıktı. Bir şey lazım oldu telefonla aradım, telefonu kapalıydı, ulaşamadım. Gece gündüz arıyorum. Hiçbir yerde bir şey bulamadık." dedi.