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Eşinin bulunması için şehit oğlunun mezarında dua ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 14:38 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, yaklaşık 6 aydır kocasından haber alamayan Yaşariye Hırçın, şehit oğlunun mezarı başında dua ederek, eşinin bulunacağı günleri bekliyor - Yaşariye Hırçın: - "Eşimle, 1 Şubat sabahında kahvaltı yaptık, yemeğini yedi ve evden, 'Pazara gidiyorum, öğlene kadar geleceğim' diye çıktı. Bir şey lazım oldu telefonla aradım ve telefonu kapalıydı, ulaşamadım. Gece gündüz arıyorum. Hiçbir yerde bir şey bulamadık"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 170 gündür eşi kayıp olan Yaşariye Hırçın, çocukları ve yakınlarıyla şehit oğlunun mezarı başında eşinin bulunması için dua ediyor.

İlçeye bağlı Alacabük köyünde yaşayan 66 yaşındaki Yaşariye Hırçın, 1997'de Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan oğlu Cafer Hırçın'ın ardından bu kez kayıp eşi için gözyaşı döküyor.

Yaşariye Hırçın, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğünden emekli olan eşi İsmail Hırçın (68) ile Bolu'nun Yeniçağa ilçesine kızları ve torunlarını görmek için gitti.

İsmail Hırçın'dan, kızının evinden ayrılmasının ardından bir daha haber alınamadı. Bolu'da ve Zonguldak'ta AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmalarından da sonuç alınamadı.

Yaklaşık 170 gündür eşinden haber alamayan Yaşariye Hırçın, şehit olduğunun mezarı başında yaşamından endişe ettiği kocasının bulunması için dua ediyor.

Yaşariye Hırçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin evden ayrılmasının ardından bir daha kendisinden haber alamadığını belirterek, "Eşimle 1 Şubat sabahında beraber kahvaltı yaptık, yemeğini yedi ve evden, 'Pazara gidiyorum, öğlene kadar geleceğim' diye çıktı. Bir şey lazım oldu telefonla aradım, telefonu kapalıydı, ulaşamadım. Gece gündüz arıyorum. Hiçbir yerde bir şey bulamadık." dedi.

Şehit oğlunun mezarı başına gelerek kayıp eşinin bulunması için her gün dua ettiğini anlatan Hırçın, "Bolu'da gerçekleştirilen arama çalışmalarında herhangi bir sonuç elde edilemedi. 170 gündür haber alamadığım eşimin hayatından endişe duyuyorum. Yetkililerden arama çalışmalarının yeniden başlatması için yardım istiyorum." diye konuştu.

- "Yoldan geçerken bir görüntüsü var"

İsmail Hırçın'ın oğlu Saffet Hırçın ise kendisinin ilçe merkezinde yaşadığını ve hafta sonları annesinin yanına gelerek şehit kardeşinin mezarı başında dua ettiklerini anlattı.

1 Şubat'ta kaybolan babasının bir akaryakıt istasyonunun önünden geçerken kısa bir görüntüsünün tespit edildiğini söyleyen Saffet Hırçın, ekiplerin o tarihte elverişsiz hava şartlarına rağmen yaptıkları tüm aramalardan herhangi bir sonuç elde edemediğini aktardı.

"Her hafta geliyoruz, şehidimizin başında dua ediyoruz." diyen Hırçın, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yapılan aramalardan bir sonuç alamadık. 2-3 aydır herhangi bir arama yok. Babamızın bulunmasını istiyoruz. Kaybolmadan 1 hafta önce evden çıkıyor. Bolu'ya kız kardeşimin yanına gidiyor. Bir hafta orada kaldıktan sonra 1 Şubat'ta pazara gidiyorum diye Eskiçağ'dan çıkıyor. Yoldan geçerken bir görüntüsü var. Ondan sonra hiçbir kaydı yok. Babam bu bölgelerde olmuş olsa herkes tanıyor, hemen haber verirler. Babam her gün buraya gelir oğlunun mezarı başında dua ederdi. Yardım bekliyoruz. Aramaların tekrar başlatılmasını istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli şehit annesi Yaşariye Hırçın Zonguldak

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